GNW-News: Aduro Clean Technologies wird in der Sendung "Earth with John Holden" vorgestellt

LONDON, Ontario, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR172&utm_

Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute die

kommende Folge über das Unternehmen in der Doku-Serie?Earth with John Holden"

und seine Teilnahme an zwei großen internationalen Veranstaltungen zum Thema

fortschrittliches Recycling und Nachhaltigkeit flexibler Verpackungen bekannt.

?Earth with John Holden" mit einem Beitrag über Aduro Clean Technologies

Datum: 16. November 2025

Website: https://earthtvseries.com/

Aduro wird in einer kommenden Folge von?Earth with John Holden" zu sehen sein,

die im November 2025 auf Bloomberg TV und Streaming-Plattformen ausgestrahlt

wird. Der Beitrag zeigt, wie die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) von Aduro

mithilfe wassergestützter Chemie schwer recycelbare Kunststoffe in wertvolle

Ressourcen umwandelt. Der Bericht begleitet den sechsfachen Emmy-Preisträger und

ausführenden Produzenten John Holden, der sich mit dem Ansatz des Unternehmens

befasst, sein neuartiges HCT vom Labor zum kommerziellen Einsatz zu skalieren.

Anhand von Interviews mit Führungskräften von Aduro und Partnern aus der

Industrie zeigt der Beitrag, wie ein starkes Forschungsteam, fundiertes

chemisches Fachwissen und branchenübergreifende Zusammenarbeit die Entdeckung

neuartiger Lösungen für eines der weltweit hartnäckigsten Umweltprobleme -

Plastikmüll - ermöglichen.

Advanced Recycling Conference 2025

Datum: 19. bis 20. November 2025

Ort: Maternushaus, Köln, Deutschland

Präsentation:?Making the most out of plastic waste (Das Beste aus

Kunststoffabfällen machen)" - Eric Appelman, Chief Revenue Officer

Datum: 20. November 2025, 14:10 Uhr

Poster:?Unlocking the full value of plastic waste with Hydrochemolytic(TM)

Technology (HCT) (Mit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) den vollen Wert von

Kunststoffabfällen erschließen)"

Messestand: 24 - (Gastgeberin Stefanie Steenhuis)

Website: https://advanced-recycling.eu/

Die vom nova-Institut (https://www.nova-institut.de/) organisierte Advanced

Recycling Conference bringt führende Stimmen aus den Bereichen Recycling und

nachhaltige Verpackungen zusammen und dient als Anlaufpunkt für Marken,

Verarbeiter, Recyclingunternehmen und Technologieanbieter, um die

regulatorischen, technischen und kommerziellen Herausforderungen anzugehen, die

den Übergang Europas zum fortschrittlichen Recycling prägen. Die Teilnahme von

Aduro in verschiedenen Formaten - darunter eine technische Präsentation, ein

wissenschaftliches Poster und ein Messestand - ist auf das starke Interesse der

Branche an neuartigen Lösungen zurückzuführen, welche die Recyclingfähigkeit

komplexer Kunststoffe verbessern. Als Sponsor wird Aduro seine Hydrochemolytic(TM)-

Technologie vorstellen und direkt mit führenden Verpackungsunternehmen

zusammenarbeiten, um die Einführung des chemischen Recyclings zu beschleunigen

und die Entwicklung nachhaltigerer Materialsysteme zu unterstützen.

2. Annual Sustainable Flexible Packaging LATAM Conference

Datum: 2. bis 3. Dezember 2025

Ort: Marquis Reforma Hotel & Spa, Mexiko-Stadt, Mexiko

Präsentation:?Making the Most of EPR Programs: The Role of Chemical Recycling

to Handle Film and Flexibles (EPR-Programme optimal nutzen: Die Rolle des

chemischen Recyclings bei der Entsorgung von Folien und flexiblen Verpackungen)"

- Eric Appelman, Chief Revenue Officer

Website: www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=251218

(https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=251218&utm_source=chatgpt.com)

Die von CMT (https://www.cmtevents.com/main.aspx) organisierte und gemeinsam mit

ECOCE (https://www.ecoce.mx/) durchgeführte Konferenz bringt Führungskräfte aus

der gesamten Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie zusammen, um zu

erörtern, wie Innovationen, Vorschriften und Rahmenwerke zur erweiterten

Herstellerverantwortung (EPR) die Rückgewinnungsstrategien für flexible

Verpackungen in Lateinamerika beeinflussen. Die Präsentation von Eric Appelman

wird darlegen, wie mechanisches Recycling die Grundlage für die Entsorgung von

Folien und flexiblen Materialien bildet und wie chemische Recyclingtechnologien

wie die Hydrochemolytic(TM)-Technologie diese Systeme ergänzen können, um die

Materialrückgewinnung zu maximieren und die Ergebnisse am Ende der Lebensdauer

zu verbessern. Aduro wird zeigen, wie HCT die Ziele der sich abzeichnenden

regionalen Politik durch die Umwandlung komplexer Verpackungsmaterialien in

kreislauffähige Rohstoffe unterstützen kann.

Zusätzlich zu seinen Präsentationen wird Aduro während der gesamten Konferenzen

Meetings abhalten. Um ein persönliches Treffen zu vereinbaren, wenden Sie sich

bitte an die Veranstalter oder senden Sie eine E-Mail an aduro@kcsa.com

?Durch die Teilnahme an diesen Veranstaltungen können wir die Fortschritte, die

wir mit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie erzielen, und deren Einbindung in die

allgemeine Recyclinglandschaft vorstellen", so Ofer Vicus, Chief Executive

Officer von Aduro.?Ob über Medien, Fachforen oder regionale Konferenzen - wir

tragen zur Diskussion darüber bei, wie chemisches Recycling bestehende Systeme

ergänzen und die Palette der Materialien erweitern kann, die erfolgreich

zurückgewonnen werden können."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse

oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder

voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören Aussagen über die Teilnahme von Aduro

an bevorstehenden Medienbeiträgen und Branchenkonferenzen, die potenziellen

Vorteile solcher Öffentlichkeitsarbeit sowie die erwarteten Ergebnisse oder

Vorteile seiner Hydrochemolytic(TM)-Technologie. Zukunftsgerichtete Aussagen

spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der zum

Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen wider und

unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu den wichtigen

Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich

abweichen, gehören unter anderem Veränderungen der Marktbedingungen,

regulatorische Entwicklungen, technologische Herausforderungen, die Effektivität

von Engagement-Aktivitäten und die Fähigkeit des Unternehmens, sich eine

angemessene Finanzierung zu sichern. Weitere Informationen zu Risiken und

Ungewissheiten, die sich auf die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten,

finden Sie unter der Überschrift?Risikofaktoren" in den jüngsten Unterlagen,

die Aduro bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und

die über das Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(https://www.sedarplus.ca/) abgerufen werden können. Das Unternehmen lehnt jede

Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder

zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b8e037c-

0eb7-4ea3-972c-a4ece1a3e073

Â°