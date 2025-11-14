GNW-News: Aduro Clean Technologies wird in der Sendung "Earth with John Holden" vorgestellt
^LONDON, Ontario, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR172&utm_
medium=PressRelease)Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute die
kommende Folge über das Unternehmen in der Doku-Serie?Earth with John Holden"
und seine Teilnahme an zwei großen internationalen Veranstaltungen zum Thema
fortschrittliches Recycling und Nachhaltigkeit flexibler Verpackungen bekannt.
?Earth with John Holden" mit einem Beitrag über Aduro Clean Technologies
Datum: 16. November 2025
Website: https://earthtvseries.com/
Aduro wird in einer kommenden Folge von?Earth with John Holden" zu sehen sein,
die im November 2025 auf Bloomberg TV und Streaming-Plattformen ausgestrahlt
wird. Der Beitrag zeigt, wie die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) von Aduro
mithilfe wassergestützter Chemie schwer recycelbare Kunststoffe in wertvolle
Ressourcen umwandelt. Der Bericht begleitet den sechsfachen Emmy-Preisträger und
ausführenden Produzenten John Holden, der sich mit dem Ansatz des Unternehmens
befasst, sein neuartiges HCT vom Labor zum kommerziellen Einsatz zu skalieren.
Anhand von Interviews mit Führungskräften von Aduro und Partnern aus der
Industrie zeigt der Beitrag, wie ein starkes Forschungsteam, fundiertes
chemisches Fachwissen und branchenübergreifende Zusammenarbeit die Entdeckung
neuartiger Lösungen für eines der weltweit hartnäckigsten Umweltprobleme -
Plastikmüll - ermöglichen.
Advanced Recycling Conference 2025
Datum: 19. bis 20. November 2025
Ort: Maternushaus, Köln, Deutschland
Präsentation:?Making the most out of plastic waste (Das Beste aus
Kunststoffabfällen machen)" - Eric Appelman, Chief Revenue Officer
Datum: 20. November 2025, 14:10 Uhr
Poster:?Unlocking the full value of plastic waste with Hydrochemolytic(TM)
Technology (HCT) (Mit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) den vollen Wert von
Kunststoffabfällen erschließen)"
Messestand: 24 - (Gastgeberin Stefanie Steenhuis)
Website: https://advanced-recycling.eu/
Die vom nova-Institut (https://www.nova-institut.de/) organisierte Advanced
Recycling Conference bringt führende Stimmen aus den Bereichen Recycling und
nachhaltige Verpackungen zusammen und dient als Anlaufpunkt für Marken,
Verarbeiter, Recyclingunternehmen und Technologieanbieter, um die
regulatorischen, technischen und kommerziellen Herausforderungen anzugehen, die
den Übergang Europas zum fortschrittlichen Recycling prägen. Die Teilnahme von
Aduro in verschiedenen Formaten - darunter eine technische Präsentation, ein
wissenschaftliches Poster und ein Messestand - ist auf das starke Interesse der
Branche an neuartigen Lösungen zurückzuführen, welche die Recyclingfähigkeit
komplexer Kunststoffe verbessern. Als Sponsor wird Aduro seine Hydrochemolytic(TM)-
Technologie vorstellen und direkt mit führenden Verpackungsunternehmen
zusammenarbeiten, um die Einführung des chemischen Recyclings zu beschleunigen
und die Entwicklung nachhaltigerer Materialsysteme zu unterstützen.
2. Annual Sustainable Flexible Packaging LATAM Conference
Datum: 2. bis 3. Dezember 2025
Ort: Marquis Reforma Hotel & Spa, Mexiko-Stadt, Mexiko
Präsentation:?Making the Most of EPR Programs: The Role of Chemical Recycling
to Handle Film and Flexibles (EPR-Programme optimal nutzen: Die Rolle des
chemischen Recyclings bei der Entsorgung von Folien und flexiblen Verpackungen)"
- Eric Appelman, Chief Revenue Officer
Website: www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=251218
(https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=251218&utm_source=chatgpt.com)
Die von CMT (https://www.cmtevents.com/main.aspx) organisierte und gemeinsam mit
ECOCE (https://www.ecoce.mx/) durchgeführte Konferenz bringt Führungskräfte aus
der gesamten Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie zusammen, um zu
erörtern, wie Innovationen, Vorschriften und Rahmenwerke zur erweiterten
Herstellerverantwortung (EPR) die Rückgewinnungsstrategien für flexible
Verpackungen in Lateinamerika beeinflussen. Die Präsentation von Eric Appelman
wird darlegen, wie mechanisches Recycling die Grundlage für die Entsorgung von
Folien und flexiblen Materialien bildet und wie chemische Recyclingtechnologien
wie die Hydrochemolytic(TM)-Technologie diese Systeme ergänzen können, um die
Materialrückgewinnung zu maximieren und die Ergebnisse am Ende der Lebensdauer
zu verbessern. Aduro wird zeigen, wie HCT die Ziele der sich abzeichnenden
regionalen Politik durch die Umwandlung komplexer Verpackungsmaterialien in
kreislauffähige Rohstoffe unterstützen kann.
Zusätzlich zu seinen Präsentationen wird Aduro während der gesamten Konferenzen
Meetings abhalten. Um ein persönliches Treffen zu vereinbaren, wenden Sie sich
bitte an die Veranstalter oder senden Sie eine E-Mail an aduro@kcsa.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=waUMj-
YRDfWDpc7pMA_T1yHyxuI4qT5Dwh73RcQCpzzMcPAz-
y_ukNDg4hMaG9WyS7BhgoEzu3CgMvJDx10MGQ==).
?Durch die Teilnahme an diesen Veranstaltungen können wir die Fortschritte, die
wir mit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie erzielen, und deren Einbindung in die
allgemeine Recyclinglandschaft vorstellen", so Ofer Vicus, Chief Executive
Officer von Aduro.?Ob über Medien, Fachforen oder regionale Konferenzen - wir
tragen zur Diskussion darüber bei, wie chemisches Recycling bestehende Systeme
ergänzen und die Palette der Materialien erweitern kann, die erfolgreich
zurückgewonnen werden können."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen
Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse
oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder
voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören Aussagen über die Teilnahme von Aduro
an bevorstehenden Medienbeiträgen und Branchenkonferenzen, die potenziellen
Vorteile solcher Öffentlichkeitsarbeit sowie die erwarteten Ergebnisse oder
Vorteile seiner Hydrochemolytic(TM)-Technologie. Zukunftsgerichtete Aussagen
spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der zum
Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen wider und
unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu den wichtigen
Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
abweichen, gehören unter anderem Veränderungen der Marktbedingungen,
regulatorische Entwicklungen, technologische Herausforderungen, die Effektivität
von Engagement-Aktivitäten und die Fähigkeit des Unternehmens, sich eine
angemessene Finanzierung zu sichern. Weitere Informationen zu Risiken und
Ungewissheiten, die sich auf die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten,
finden Sie unter der Überschrift?Risikofaktoren" in den jüngsten Unterlagen,
die Aduro bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und
die über das Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(https://www.sedarplus.ca/) abgerufen werden können. Das Unternehmen lehnt jede
Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder
zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b8e037c-
0eb7-4ea3-972c-a4ece1a3e073
