GNW-News: Aduro Clean Technologies arbeitet mit ECOCE am fortgeschrittenen Recycling von flexiblen Kunststoffverpackungen in Mexiko zusammen
^LONDON, Ontario, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR174&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um Rohstoffe mit geringerem Wert wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, und ECOCE,
A.C. (?ECOCE"), eine gemeinnützige Umweltorganisation mit Sitz in Mexiko, haben
heute bekannt gegeben, dass sie eine mehrjährige Rahmenvereinbarung über ihre
Zusammenarbeit geschlossen haben. Ziel der Vereinbarung ist es, gemeinsam die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) als potenzielle Lösung für das chemische
Recycling von flexiblen und gemischten Kunststoffverpackungen in Mexiko zu
bewerten, einem großen und besonders herausfordernden Abfallstrom, den ECOCE als
vorrangig eingestuft hat.
ECOCE ist eine gemeinnützige Umweltorganisation, die von der Lebensmittel- und
Getränkeindustrie in Mexiko gegründet wurde und von dieser gefördert wird. Sie
verwaltet im Auftrag ihrer Mitgliedsunternehmen den nationalen privaten
kollektiven Verpackungsmanagementplan Mexikos für PET, HDPE, Aluminium und
andere Materialien aus dem Endverbrauch. Der von der Industrie initiierte Plan
fungiert als System der Herstellerverantwortung, durch das die teilnehmenden
Unternehmen gemeinsam die Sammlung und das Recycling ihrer Verpackungen aus dem
Endverbrauch organisieren und finanzieren. ECOCE koordiniert durch landesweite
Sammel-, Aufklärungs- und Rücknahmeinitiativen die Rückgewinnung von
Verpackungsabfällen und leitet diese in Recyclingsysteme in ganz Mexiko weiter,
einem Land mit etwa 132 Millionen Einwohnern. Zu ihren Mitgliedern
(https://www.ecoce.mx/nosotros) zählen zahlreiche führende Getränke- und
Lebensmittelkonzerne Mexikos, darunter auch globale Verbrauchermarken. ECOCE
gilt in dem Land als Vorreiter im Bereich der Rückgewinnung und des Recyclings
von PET und legt nun einen größeren Schwerpunkt auf die Kreislaufwirtschaft
flexibler Kunststoffverpackungen. Die Organisation schafft wertvolle
Kreislaufziele für diese Materialien, um die Kreislaufwirtschaftsverpflichtungen
seiner Mitgliedsunternehmen zu unterstützen.
Im Rahmen der Zusammenarbeit konzentrieren sich ECOCE und Aduro auf die
Bewertung der Anwendung von HCT auf echte flexible Kunststoffverpackungen aus
Mexiko, darunter mehrschichtige und gemischte Strukturen, die über die Sammel-
und Managementsysteme für Verpackungen aus dem Endverbrauch von ECOCE bezogen
werden. Es ist vorgesehen, dass ECOCE repräsentatives Material identifiziert,
charakterisiert und liefert, während Aduro in seinen Entwicklungseinrichtungen
ein strukturiertes, mehrstufiges Programm von Hydrochemolytic-Tests vom Labor-
bis zum Pilotmaßstab durchführt. Ziel dieser Tests ist die Bewertung der
Verarbeitbarkeit, der Ausbeute, der Produktqualität und der potenziellen
Anwendungsgebiete der daraus resultierenden flüssigen Produkte.
Die Zusammenarbeit soll eine der größten Herausforderungen des mexikanischen
Abfallstroms angehen: flexible Kunststoffverpackungen aus dem Endverbrauch. In
Mexiko werden jährlich knapp 60 Kilogramm Plastikmüll pro Person produziert, was
sich auf geschätzte sechs bis sieben Millionen Tonnen
(https://www.circulatecapital.com/circulate-capital-announces-two-new-
investments-in-latin-america/) Plastikmüll pro Jahr summiert. Flexible
Kunststoffverpackungen stellen dabei eine große und schnell wachsende Kategorie
dar. Jüngsten Schätzungen zufolge fallen in Mexiko jährlich rund 1,5 Millionen
Tonnen dieses Materials an, was etwa dem 1,6-fachen Volumen von PET-
Getränkeverpackungen entspricht. Da diese Materialien oft mehrere Polymere,
Schichten, Druckfarben und Klebstoffe in dünnen Formaten kombinieren, passen sie
selten in bestehende Sammel- und mechanische Recyclingsysteme. In der Folge
landet ein hoher Anteil immer noch in der Verbrennung, auf der Deponie oder
gelangt in die Umwelt.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) ist eine patentierte, von Aduro
entwickelte Chemieplattform, die bei moderaten Temperaturen mit Katalysatoren
arbeitet, um große Kohlenwasserstoffmoleküle in kleinere, wertvollere flüssige
Produkte aufzuspalten. In der Kunststoffindustrie ist HCT darauf ausgelegt,
gemischte und kontaminierte Abfallströme, darunter mehrschichtige und flexible
Kunststoffverpackungen, die mechanisch schwer zu verarbeiten sind, in flüssige
Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Diese sind für die weitere Veredelung und
Verwendung als petrochemische Rohstoffe geeignet, unter anderem in
Steamcrackern. Jüngste unabhängige Pilotversuche zum Steamcracking haben
gezeigt, dass eine Probe von Hydrochemolytic(TM)-Öl, das aus Kunststoffen mittels
HCT hergestellt wurde, ohne oder mit nur geringfügigen kostspieligen
Nachbehandlungen verarbeitet werden kann. Gleichzeitig wird ein stabiler
Ofenbetrieb und Olefinausbeuten erzielt, die mit denen herkömmlicher fossiler
Rohstoffe vergleichbar sind. Dies stellt eine wichtige Grundlage für die
Herstellung neuer Kunststoffe dar.
Aduro treibt HCT durch ein strukturiertes Skalierungsprogramm voran. Die NGP-
Pilotanlage (Next Generation Process) steht kurz vor der Fertigstellung, und die
aktive Entwicklung der Demonstrationsanlage, einschließlich der globalen
Standortwahl und der Bewertung von Ausrüstung mit langen Lieferzeiten, ist in
vollem Gange.
Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Zusammenarbeit beabsichtigen ECOCE und
Aduro, potenzielle Geschäftsmodelle und Vermarktungswege zu untersuchen, die
einen Mehrwert für die Mitglieder von ECOCE, Abfallsammelunternehmen und
nachgelagerte Abnahmepartner schaffen können. Die Erkenntnisse sollen als
Grundlage für künftige Entscheidungen darüber dienen, wie HCT-basierte
Recyclinglösungen in Mexiko eingesetzt werden könnten. Zu den in Betracht
gezogenen Optionen könnten HCT-Anlagen gehören, die sich im Besitz von Aduro,
ECOCE-Mitgliedern oder Dritten unter Lizenz von Aduro befinden und von diesen
betrieben werden, sowie die mögliche Errichtung einer Aduro-Niederlassung in
Mexiko. Alle derartigen Projekte würden gesonderten Endvereinbarungen und
gegebenenfalls behördlichen Genehmigungen unterliegen und wären vom Fortschritt
des umfassenderen Skalierungsprogramms des Unternehmens abhängig.
Die Zusammenarbeit, die als mehrjähriges, stufenweise durchgeführtes Programm
konzipiert ist, soll offiziell im Januar 2026 beginnen. In jeder Phase werden
die Partner die Ergebnisse überprüfen und die geeigneten nächsten Schritte
festlegen, um sicherzustellen, dass die Fortschritte bei der Entwicklung
potenzieller HCT-basierter Recyclinglösungen in Mexiko datengestützt sind und
mit den Zielen beider Organisationen übereinstimmen.
Bereits vor dem offiziellen Start sind erste Aktivitäten angelaufen. Diese
Ankündigung fällt mit der Teilnahme von Aduro an der 2. Sustainable Flexible
Packaging LATAM (https://www.cmtevents.com/eventschedule.aspx?ev=251218&)
Conference in Mexiko-Stadt zusammen, auf der Chief Revenue Officer Eric Appelman
am 3. Dezember 2025 die Zusammenarbeit und die Rolle des chemischen Recyclings
bei der Entsorgung von Folien und flexiblen Verpackungen vorstellen wird.
Darüber hinaus wird Aduro seine Technologie und seinen Projektplan am 15.
Dezember 2025 in Guadalajara allen Mitgliedern der ECOCE vorstellen. Parallel
dazu plant die Leitung von ECOCE für Januar 2026 einen Besuch der
Entwicklungseinrichtungen des Unternehmens in London, Ontario. Dabei wird auch
eine neu in Betrieb genommene, vollkontinuierlichen Pilotanlage besichtigt, die
für die Zusammenarbeit voraussichtlich von entscheidender Bedeutung sein wird.
?ECOCE steht im Mittelpunkt der Wertschöpfungskette der mexikanischen
Verpackungsindustrie, mit internationalen Mitgliedern, die auch global vertreten
sind, während sich Aduro auf die Entwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie
als neuen chemischen Recyclingweg für diverse Anwendungen und Segmente der
Abfallströme fokussiert", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.
?Durch die gemeinsame Arbeit mit echten mexikanischen Abfällen möchten wir eine
klare, gemeinsame Vision davon entwickeln, wo HCT einen Mehrwert schaffen kann,
wie die Technologie bestehende Systeme ergänzen kann und was das für zukünftige
Recyclinglösungen für ECOCE-Mitglieder und Mexiko bedeuten könnte."
?ECOCE verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Koordinierung der
Rückgewinnung und des Recyclings von Verpackungen aus dem Endverbrauch in Mexiko
und hat dabei bemerkenswerte Fortschritte bei Materialien wie PET erzielt", so
Adrián Velasco, Direktor für flexible Kunststoffverpackungen bei ECOCE, A.C.
?Flexible Kunststoffverpackungen gehören heute zu den Hauptprioritäten unserer
Organisation und unserer Mitgliedsunternehmen. Ein Großteil dieses Materials
wird noch immer als?problematisch" eingestuft, da es sich nicht ohne Weiteres
in bestehende Systeme integrieren lässt. Die Zusammenarbeit mit Aduro soll es
uns ermöglichen, gemeinsam einen zusätzlichen, auf die mexikanischen
Gegebenheiten zugeschnittenen Weg für das chemische Recycling zu bewerten. Unser
Ziel ist es, alle notwendigen Informationen zu gewinnen und Partnerschaften zu
etablieren, um flexible und mehrschichtige Verpackungen von einem diffizilen
Abfallstrom in eine Ressource zu verwandeln, die zur Kreislaufwirtschaft
beiträgt, lokalen Gemeinschaften zugutekommt und das Engagement der ECOCE
unterstützenden Marken stärkt."
Über ECOCE, A.C.
ECOCE, A.C. (Ecología y Compromiso Empresarial) ist eine gemeinnützige
Umweltorganisation, die von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Mexiko
gegründet wurde und von dieser gefördert wird. Im Auftrag führender Hersteller
verwaltet ECOCE den nationalen privaten kollektiven Verpackungsmanagementplan
für PET, HDPE, Aluminium und andere Materialien aus dem Endverbrauch. Zudem
koordiniert ECOCE landesweite Sammel- und Recyclingprogramme,
Umweltbildungsmaßnahmen sowie Kooperationsprojekte mit der Privatwirtschaft, der
Regierung und der Zivilgesellschaft. Durch die Förderung gemeinsamer
Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette leistet ECOCE einen
Beitrag für Fortschritte in puncto Kreislaufwirtschaftspraktiken und ökologische
Nachhaltigkeit in Mexiko.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com
ECOCE AC
Carla Gamboa
Directora de Comunicación
cgamboa@ecoce.mx
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der
geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und?zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995
(zusammen?zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen in dieser
Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Einschätzungen und
Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind häufig durch Wörter wie?voraussehen",?glauben",?fortsetzen",?erwarten",
?beabsichtigen",?können",?planen",?prognostizieren",?sollten",?anstreben",
?werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in
dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf die
Entwicklung, Leistung, Skalierbarkeit, potenziellen Anwendungsgebiete und
Umweltvorteile der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") und anderer Technologien
von Aduro Clean Technologies Inc. (das?Unternehmen"); die Forschungs- und
Entwicklungs-, Pilotanlagen-, Demonstrationsanlagen- und Vermarktungsprogramme
des Unternehmens; die Pläne und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner
Zusammenarbeit mit ECOCE und potenzieller Möglichkeiten in Mexiko; die
voraussichtlichen Zeitpläne für die Zusammenarbeit, einschließlich des
erwarteten Starttermins, der phasenweisen Struktur und des
Überprüfungsprozesses; Aussagen in Bezug auf die Bewertung der HCT bei flexiblen
Kunststoffverpackungen aus dem Endverbrauch, einschließlich mehrschichtiger und
gemischter Strukturen; Aussagen in Bezug auf potenzielle Geschäftsmodelle,
Vermarktungswege und den Einsatz von HCT-basierten Recyclinglösungen in Mexiko;
Aussagen in Bezug auf die mögliche Errichtung einer Aduro-Niederlassung in
Mexiko und potenzielle Lizenzvereinbarungen; sowie Aussagen in Bezug auf die
erwarteten Vorteile für die Mitglieder von ECOCE, Abfallsammelunternehmen,
nachgelagerten Partner und die Kreislaufwirtschaft.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vom Unternehmen als angemessen erachtet
werden, jedoch naturgemäß mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und
wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind. Zu diesen
Annahmen gehören unter anderem Annahmen in Bezug auf die Leistung von HCT im
Labor-, Pilot- und größeren Maßstab; die Verfügbarkeit und Eignung von
Kunststoffabfällen als Ausgangsmaterial (einschließlich Folien und flexiblen
Kunststoffen aus dem Endverbrauch); die Fähigkeit, Pilot- und
Demonstrationsanlagen zu entwerfen und zu betreiben, um entscheidungsrelevante
Daten zu generieren; das anhaltende Interesse und Engagement aktueller und
potenzieller Partner; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Konditionen;
Annahmen, dass Regulierungs- und Genehmigungsverfahren ohne unerwartete
Verzögerungen ablaufen werden; Annahmen, dass die Marktnachfrage nach chemisch
recycelten Produkten weiter steigen wird; sowie Annahmen hinsichtlich der
allgemeinen Stabilität der wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen
Rahmenbedingungen in den jeweiligen Rechtsgebieten.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit
genannten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren
umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung
und -skalierung; die Möglichkeit, dass Ergebnisse aus Labor- oder Pilotarbeiten
nicht in größerem Maßstab reproduziert werden können; Risiken im Zusammenhang
mit Kooperationen und Partnerschaften (einschließlich des Risikos, dass die
Zusammenarbeit mit ECOCE nicht wie derzeit vorgesehen fortgesetzt werden kann);
die Verfügbarkeit und Qualität von Rohstoffen; Projektstandorten, Genehmigungen
und behördlichen Zulassungen; die Finanzierung; Änderungen von Gesetzen und
Vorschriften in Bezug auf die Abfallwirtschaft und das Recycling; den Wettbewerb
durch andere Technologien; Risiken im Zusammenhang mit Unterbrechungen der
Lieferkette oder Verzögerungen bei der Beschaffung von Ausrüstung; Risiken im
Zusammenhang mit Änderungen der Verpflichtungen von Verbrauchern oder
Markeninhabern zur Kreislaufwirtschaft; sowie allgemeine geschäftliche,
wirtschaftliche, geopolitische und finanzielle Marktbedingungen. Weitere
Risikofaktoren sind in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens
beschrieben, die bei SEDAR+ und bei der United States Securities and Exchange
Commission eingereicht wurden.
Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Die zukunftsgerichteten Aussagen, die
in dieser Pressemitteilung enthalten sind, gelten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung dafür,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen,
es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3fb6f6e-bcbe-46c5-81a7-
cf958ed3b0a1
Â°
