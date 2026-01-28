GNW-News: Advantest Corporation setzt auf Anaqua zur Stärkung seines globalen IP-Managements

^TOKIO, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=advantest

_pressrelease), der führende Anbieter von Technologielösungen und

Dienstleistungen für Innovations- und Intellectual-Property-Management (IP-

Management), hat heute bekannt gegeben, dass Advantest Corporation

(https://www.advantest.com/en/), ein weltweit führender Anbieter von

Halbleitertesttechnologie, die KI-gestützte IP-Management-Plattform AQX® von

Anaqua gewählt hat, um sein globales IP-Management zu steuern und seine robuste

Innovationsstrategie voranzutreiben.

In einem Halbleitermarkt, der sich in beispiellosem Tempo entwickelt -

insbesondere durch den Aufstieg künstlicher Intelligenz, Elektrifizierung und

Technologien der nächsten Generation -, sieht sich Advantest mit der

Notwendigkeit konfrontiert, Innovationen voranzutreiben und das IP-Management

konsequent zu stärken. Advantest hat sich für die AQX-Plattform von Anaqua

entschieden, da diese auf schnelle Marktveränderungen sowohl flexibel als auch

konsequent reagieren kann. dadurch kann das Unternehmen seinen

Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend dynamischen Umfeld sichern. Durch den

Einsatz von AQX strebt Advantest an, Geschäftsprozesse zu standardisieren, die

operative Komplexität zu reduzieren und IP-Workflows über seine weltweiten

Standorte hinweg zu optimieren, während gleichzeitig der IP-Betrieb durch

datengestützte Erkenntnisse optimiert wird.

Da Advantest sein globales IP-Portfolio künftig noch strategischer zur

Unterstützung des Gesamtgeschäfts nutzen möchte, wird die AQX-Plattform von

Anaqua zudem die Zusammenarbeit mit IP-Kanzleien weltweit ermöglichen. Der

Zugriff auf Datenbanken internationaler Patentämter sorgt dabei für mehr

Effizienz, Genauigkeit und strategische Tiefe.

Die AQX-Plattform von Anaqua bietet:

* Integriertes IP-Datenmanagement mit direkter Anbindung an Patentämter für

höchste Präzision und Compliance

* KI-gestützte Workflows zur Automatisierung von Aufgaben und zur Verringerung

der Abhängigkeit von individuellem Expertenwissen

* Erweiterte Dashboards und Analysen für strategische Entscheidungen

* Skalierbare globale Implementierung, um das expandierende Geschäft von

Advantest optimal zu unterstützen

?Wir sind stolz darauf, dass Advantest sich für die IP-Management-Plattform AQX

von Anaqua entschieden hat", sagte Justin Crotty, CEO von Anaqua.?Dieser

Meilenstein spiegelt die Vertiefung der Partnerschaften von Anaqua mit den

innovativsten Unternehmen der Welt wider. Er unterstreicht unser unermüdliches

Engagement, flexible, sichere und KI-gestützte IP-Lösungen zu liefern, die

Innovatoren helfen, in einem sich schnell entwickelnden Markt die Nase vorn zu

behalten."

?Die Advantest Corporation blickt auf eine beeindruckende 70-jährige Geschichte

zurück, in der sie Innovationen vorangetrieben und die Halbleitertestindustrie

geprägt hat", ergänzte Kazuyasu Adachi, President und General Manager, Japan &

APAC bei Anaqua.?In Zeiten des rasanten technologischen Fortschritts steigt die

Nachfrage nach leistungsstarken, KI-gestützten Halbleitern. Advantest ist

weiterhin führend im Bereich modernster Testsysteme, und wir sind stolz darauf,

mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und KI-gestützte IP-Management-Lösungen

anzubieten, die seine wertvollen geistigen Eigentumsrechte schützen und

gleichzeitig sein kontinuierliches Innovationswachstum unterstützen."

Die AQX-Plattform von Anaqua genießt das Vertrauen weltweit führender

Innovatoren und Marken sowie einer wachsenden Zahl von Anwaltskanzleien. Die

End-to-End-Integration von Daten, Analysen und Ausführung ermöglicht es IP-

Experten, nahtlos von der Erkenntnis zur Umsetzung überzugehen - was die

Effizienz steigert, Risiken minimiert und den strategischen Wert von IP-Assets

maximiert.

Über Advantest Corporation

https://www.advantest.com/en/.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und

Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen

und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®

und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und

technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung

zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-

Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.

Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen

Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von

Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,

Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die

Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und

Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=advantest

_pressrelease) oder auf Anaquas LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/anaqua/)-Profil.

Medienanfragen:

media@anaqua.com (mailto:media@anaqua.com)

+1-617-375-2655

Â°