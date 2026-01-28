GNW-News: Advantest Corporation setzt auf Anaqua zur Stärkung seines globalen IP-Managements
^TOKIO, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=advantest
_pressrelease), der führende Anbieter von Technologielösungen und
Dienstleistungen für Innovations- und Intellectual-Property-Management (IP-
Management), hat heute bekannt gegeben, dass Advantest Corporation
(https://www.advantest.com/en/), ein weltweit führender Anbieter von
Halbleitertesttechnologie, die KI-gestützte IP-Management-Plattform AQX® von
Anaqua gewählt hat, um sein globales IP-Management zu steuern und seine robuste
Innovationsstrategie voranzutreiben.
In einem Halbleitermarkt, der sich in beispiellosem Tempo entwickelt -
insbesondere durch den Aufstieg künstlicher Intelligenz, Elektrifizierung und
Technologien der nächsten Generation -, sieht sich Advantest mit der
Notwendigkeit konfrontiert, Innovationen voranzutreiben und das IP-Management
konsequent zu stärken. Advantest hat sich für die AQX-Plattform von Anaqua
entschieden, da diese auf schnelle Marktveränderungen sowohl flexibel als auch
konsequent reagieren kann. dadurch kann das Unternehmen seinen
Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend dynamischen Umfeld sichern. Durch den
Einsatz von AQX strebt Advantest an, Geschäftsprozesse zu standardisieren, die
operative Komplexität zu reduzieren und IP-Workflows über seine weltweiten
Standorte hinweg zu optimieren, während gleichzeitig der IP-Betrieb durch
datengestützte Erkenntnisse optimiert wird.
Da Advantest sein globales IP-Portfolio künftig noch strategischer zur
Unterstützung des Gesamtgeschäfts nutzen möchte, wird die AQX-Plattform von
Anaqua zudem die Zusammenarbeit mit IP-Kanzleien weltweit ermöglichen. Der
Zugriff auf Datenbanken internationaler Patentämter sorgt dabei für mehr
Effizienz, Genauigkeit und strategische Tiefe.
Die AQX-Plattform von Anaqua bietet:
* Integriertes IP-Datenmanagement mit direkter Anbindung an Patentämter für
höchste Präzision und Compliance
* KI-gestützte Workflows zur Automatisierung von Aufgaben und zur Verringerung
der Abhängigkeit von individuellem Expertenwissen
* Erweiterte Dashboards und Analysen für strategische Entscheidungen
* Skalierbare globale Implementierung, um das expandierende Geschäft von
Advantest optimal zu unterstützen
?Wir sind stolz darauf, dass Advantest sich für die IP-Management-Plattform AQX
von Anaqua entschieden hat", sagte Justin Crotty, CEO von Anaqua.?Dieser
Meilenstein spiegelt die Vertiefung der Partnerschaften von Anaqua mit den
innovativsten Unternehmen der Welt wider. Er unterstreicht unser unermüdliches
Engagement, flexible, sichere und KI-gestützte IP-Lösungen zu liefern, die
Innovatoren helfen, in einem sich schnell entwickelnden Markt die Nase vorn zu
behalten."
?Die Advantest Corporation blickt auf eine beeindruckende 70-jährige Geschichte
zurück, in der sie Innovationen vorangetrieben und die Halbleitertestindustrie
geprägt hat", ergänzte Kazuyasu Adachi, President und General Manager, Japan &
APAC bei Anaqua.?In Zeiten des rasanten technologischen Fortschritts steigt die
Nachfrage nach leistungsstarken, KI-gestützten Halbleitern. Advantest ist
weiterhin führend im Bereich modernster Testsysteme, und wir sind stolz darauf,
mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und KI-gestützte IP-Management-Lösungen
anzubieten, die seine wertvollen geistigen Eigentumsrechte schützen und
gleichzeitig sein kontinuierliches Innovationswachstum unterstützen."
Die AQX-Plattform von Anaqua genießt das Vertrauen weltweit führender
Innovatoren und Marken sowie einer wachsenden Zahl von Anwaltskanzleien. Die
End-to-End-Integration von Daten, Analysen und Ausführung ermöglicht es IP-
Experten, nahtlos von der Erkenntnis zur Umsetzung überzugehen - was die
Effizienz steigert, Risiken minimiert und den strategischen Wert von IP-Assets
maximiert.
Über Advantest Corporation
https://www.advantest.com/en/.
Über Anaqua
Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und
Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen
und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®
und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und
technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung
zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-
Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.
Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen
Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von
Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,
Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die
Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und
Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=advantest
_pressrelease) oder auf Anaquas LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/anaqua/)-Profil.
Medienanfragen:
media@anaqua.com (mailto:media@anaqua.com)
+1-617-375-2655
Â°