GNW-News: Aduro Clean Technologies treibt Demonstrationsanlagenprogramm mit Extruder-Technikversuchen voran

LONDON, Oct. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc



medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute

eine Reihe von technischen Versuchen mit Anlagen im industriellen Maßstab als

Teil seines Demonstrationsanlagenprogramms bekannt. Diese Versuche sollen die

Auswahl von Beschaffungsgütern mit langer Vorlaufzeit vorantreiben und die

Detailplanung für die Demonstrationsanlage unterstützen.

Aduro wird diese Arbeit in Zusammenarbeit mit der KraussMaffei Extrusion GmbH

(?KraussMaffei (http://www.kraussmaffei.com/)") und CHILL B.V. (?CHILL

(http://www.chill.nu/)") durchführen und dabei industrielle Ingenieurskompetenz

mit angewandter Forschungsexpertise verbinden. Aduro hat zuvor bei der

Konzeption und Entwicklung der Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP)

mit beiden Organisationen zusammengearbeitet und damit eine solide Grundlage für

die weitere Entwicklung geschaffen. Aufbauend auf diesen Erfahrungen

konzentriert sich die aktuelle Phase darauf, zu evaluieren, wie

Extrusionssysteme kontaminierte Kunststoffabfälle aus der Praxis effektiv

aufbereiten und in den Hydrochemolytic(TM)-Prozess einspeisen können. Die

Durchführung der Arbeiten unter realistischen Betriebsbedingungen liefert die

praktischen Erkenntnisse, die für die Auslegung der Anlagen, die

Vorbehandlungsstrategie und die Integrationsplanung für die Demonstrationsanlage

erforderlich sind.

KraussMaffei wurde 1838 gegründet und ist einer der weltweit führenden

Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Herstellung und Verarbeitung von

Kunststoffen und Gummi. Aduro arbeitet mit KraussMaffei zusammen, um sein

Verständnis des Extrusionsverhaltens bei der Verarbeitung kontaminierter

Rohstoffe wie Kunststoffabfällen aus dem Endverbrauch zu vertiefen und

gleichzeitig eine gleichbleibende Beschickungsqualität für den Hydrochemolytic(TM)-

Prozess zu gewährleisten. Diese Arbeit ist Teil der umfassenderen Bemühungen,

die Beschickungsvorbereitung zu vereinfachen und den Bedarf an kostspieligen

Vorbehandlungen zu reduzieren. Die aus diesen Versuchen im industriellen Maßstab

gewonnenen Daten werden die Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale

bestätigen, die für die Auswahl und Beschaffung von Langfristgeräten für die

Demonstrationsanlage erforderlich sind.

Ergänzend zu dieser industriellen Arbeit hat Aduro eine weitere Reihe von

Experimenten bei CHILL in Auftrag gegeben, einem Forschungs- und

Bildungsinstitut auf dem Brightlands Chemelot Campus in den Niederlanden,

Europas führendem Ökosystem, das Unternehmen, Forschungseinrichtungen und

Wissensinstitute im Bereich Chemie und Werkstoffe miteinander verbindet. Das

aktuelle Programm konzentriert sich auf die Bewertung des Verhaltens wichtiger

Prozessvariablen in Gegenwart gängiger Verunreinigungen. Die Ergebnisse sollen

dazu beitragen, optimale Parameterbereiche zu ermitteln, um die Qualität der

Reaktoreinspeisung zu verbessern und den Kontaminationsgrad zu senken. Die

daraus resultierenden Daten werden mit KraussMaffei zur Validierung im

industriellen Maßstab weitergeleitet. Zusammen werden diese Aktivitäten die

Konzeption und Integration von Vorbehandlungssystemen für die

Demonstrationsanlage bestimmen.

?Die Skalierung von Technologien erfordert einen systemischen Ansatz, der sich

an Daten und technischen Erkenntnissen orientiert", sagte Ofer Vicus, Chief

Executive Officer von Aduro.?Da wir uns der Bestellung einiger unserer größeren

Geräte mit langer Lieferzeit, wie beispielsweise dem Extruder, nähern, möchten

wir sicherstellen, dass jede Spezifikation durch fundierte technische Nachweise

gestützt wird. Die Zusammenarbeit mit KraussMaffei und das Programm mit CHILL

sind für diesen Prozess von zentraler Bedeutung - beide helfen uns dabei, das

Verhalten kontaminierter Rohstoffe, die Anforderungen an die Vorbehandlung und

die allgemeine Integration der Extrusion in den Hydrochemolytic(TM)-Prozess besser

zu verstehen. Zusammen liefern diese Bemühungen die Daten, die erforderlich

sind, um die Konstruktionsparameter fertigzustellen, Unsicherheiten zu

reduzieren und Beschaffungsentscheidungen voranzutreiben, die einen

zuverlässigen Betrieb im Maßstab der Demonstrationsanlage unterstützen werden."

?KraussMaffei unterstützt Technologieentwickler auf ihrem Weg vom Konzept zur

kommerziellen Umsetzung", so Jörg Hasse, Sales Manager Recycling bei

KraussMaffei.?In unserem Technologiezentrum in Laatzen führen wir

Extrusionsversuche für Aduro und andere Innovatoren durch und validieren dabei

wichtige Leistungsparameter unter industriellen Bedingungen. Diese Versuche

helfen dabei, die Gerätespezifikationen festzulegen und das für eine

zuverlässige Skalierung erforderliche Vertrauen in das Design aufzubauen."

?Bei CHILL konzentrieren wir uns darauf, angewandte Forschung in

Prozessverständnis umzuwandeln", sagte Jorgo Merchiers, Business Developer bei

CHILL.?Im Rahmen dieses Programms untersuchen wir, wie sich Prozessvariablen

unter realistischen Kontaminationsbedingungen verhalten, und generieren Daten,

die Aduro dabei helfen, die für eine effiziente Vorbehandlung und industrielle

Validierung erforderlichen Betriebsbereiche zu definieren."

Aufbauend auf den bereits bekannt gegebenen Fortschritten bei der

Standortauswahl für die Demonstrationsanlage wird mit diesem Meilenstein, der

voraussichtlich im vierten Quartal 2025 erreicht wird, der Rahmen für die

Spezifizierung von Ausrüstung mit langen Lieferzeiten geschaffen - ein

Schlüsselelement bei der Vorbereitung des Baus der Demonstrationsanlage.

Zusammen bilden diese Projekte die Grundlage für den strukturierten, parallelen

Ansatz von Aduro zur Förderung der Kommerzialisierung, der eine kontinuierliche

Dynamik gewährleistet und gleichzeitig technische und terminliche Risiken

minimiert. Dieser disziplinierte Fortschritt unterstreicht das Engagement von

Aduro, die Hydrochemolytic(TM)-Technologie effizient und verantwortungsbewusst

weiterzuentwickeln, um den Weg zur Kommerzialisierung zu unterstützen.

Über KraussMaffei Extrusion GmbH

KraussMaffei ist ein weltweit führender Anbieter von Maschinen und Anlagen für

die Kunststoff- und Gummiverarbeitung und vereint über 185 Jahre

Ingenieurskompetenz mit fundiertem Prozess-Know-how. Das Portfolio umfasst

Spritzguss- und Extrusionsmaschinen, Maschinen für Reaktionsprozesse, additive

Fertigung und Automatisierung und bedient Branchen wie Automobil, Verpackung,

Medizin, Bauwesen und Konsumgüter. Mit mehr als 30 Tochtergesellschaften, 10

Produktionsstätten und einem weltweiten Servicenetzwerk liefert KraussMaffei

innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Weitere Informationen finden

Sie unter www.kraussmaffei.com (http://www.kraussmaffei.com/)

Über CHILL B.V.

CHILL mit Sitz auf dem Brightlands Chemelot Campus in den Niederlanden ist ein

Innovationszentrum, das Studierende, Forschende und Industrie miteinander

verbindet, um praktische Lösungen in den Bereichen Materialwissenschaften und

Polymertechnologien voranzutreiben. Mit Schwerpunkt auf Recycling, Upcycling und

Prozessentwicklung bietet CHILL Einrichtungen, Fachwissen und

Kooperationsmöglichkeiten, die eine Brücke zwischen akademischer Forschung und

industrieller Anwendung schlagen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.chill.nu (http://www.chill.nu/)

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder

Entwicklungen beziehen, die der Erwartung oder Prognose von Aduro Clean

Technologies Inc. (?Aduro" oder das?Unternehmen") zufolge in der Zukunft

eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu

gehören unter anderem Aussagen zu den technischen und Skalierungsaktivitäten des

Unternehmens, zur Entwicklung und Konzeption der Demonstrationsanlage, zur

Spezifikation und Beschaffung von Langfristausrüstung sowie zum Potenzial und

zur Leistungsfähigkeit seiner Hydrochemolytic(TM)-Technologie. Zukunftsgerichtete

Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider und

unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen

ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Wichtige Faktoren,

die zu Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen können, sind unter

anderem ungünstige Marktbedingungen, technologische oder betriebliche

Herausforderungen, Änderungen des Projektumfangs oder des Zeitplans, die

Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder Ausrüstung, das Engagement und die Leistung

von Drittpartnern sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der

Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum

Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und Aduro lehnt jede Absicht oder

Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung solcher Aussagen ab, sofern

dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ada67b2-e5b8-

4228-8627-071e7054d5e9.

