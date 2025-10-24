GNW-News: Aduro Clean Technologies treibt Demonstrationsanlagenprogramm mit Extruder-Technikversuchen voran
^LONDON, Oct. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR169&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute
eine Reihe von technischen Versuchen mit Anlagen im industriellen Maßstab als
Teil seines Demonstrationsanlagenprogramms bekannt. Diese Versuche sollen die
Auswahl von Beschaffungsgütern mit langer Vorlaufzeit vorantreiben und die
Detailplanung für die Demonstrationsanlage unterstützen.
Aduro wird diese Arbeit in Zusammenarbeit mit der KraussMaffei Extrusion GmbH
(?KraussMaffei (http://www.kraussmaffei.com/)") und CHILL B.V. (?CHILL
(http://www.chill.nu/)") durchführen und dabei industrielle Ingenieurskompetenz
mit angewandter Forschungsexpertise verbinden. Aduro hat zuvor bei der
Konzeption und Entwicklung der Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP)
mit beiden Organisationen zusammengearbeitet und damit eine solide Grundlage für
die weitere Entwicklung geschaffen. Aufbauend auf diesen Erfahrungen
konzentriert sich die aktuelle Phase darauf, zu evaluieren, wie
Extrusionssysteme kontaminierte Kunststoffabfälle aus der Praxis effektiv
aufbereiten und in den Hydrochemolytic(TM)-Prozess einspeisen können. Die
Durchführung der Arbeiten unter realistischen Betriebsbedingungen liefert die
praktischen Erkenntnisse, die für die Auslegung der Anlagen, die
Vorbehandlungsstrategie und die Integrationsplanung für die Demonstrationsanlage
erforderlich sind.
KraussMaffei wurde 1838 gegründet und ist einer der weltweit führenden
Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Herstellung und Verarbeitung von
Kunststoffen und Gummi. Aduro arbeitet mit KraussMaffei zusammen, um sein
Verständnis des Extrusionsverhaltens bei der Verarbeitung kontaminierter
Rohstoffe wie Kunststoffabfällen aus dem Endverbrauch zu vertiefen und
gleichzeitig eine gleichbleibende Beschickungsqualität für den Hydrochemolytic(TM)-
Prozess zu gewährleisten. Diese Arbeit ist Teil der umfassenderen Bemühungen,
die Beschickungsvorbereitung zu vereinfachen und den Bedarf an kostspieligen
Vorbehandlungen zu reduzieren. Die aus diesen Versuchen im industriellen Maßstab
gewonnenen Daten werden die Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale
bestätigen, die für die Auswahl und Beschaffung von Langfristgeräten für die
Demonstrationsanlage erforderlich sind.
Ergänzend zu dieser industriellen Arbeit hat Aduro eine weitere Reihe von
Experimenten bei CHILL in Auftrag gegeben, einem Forschungs- und
Bildungsinstitut auf dem Brightlands Chemelot Campus in den Niederlanden,
Europas führendem Ökosystem, das Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
Wissensinstitute im Bereich Chemie und Werkstoffe miteinander verbindet. Das
aktuelle Programm konzentriert sich auf die Bewertung des Verhaltens wichtiger
Prozessvariablen in Gegenwart gängiger Verunreinigungen. Die Ergebnisse sollen
dazu beitragen, optimale Parameterbereiche zu ermitteln, um die Qualität der
Reaktoreinspeisung zu verbessern und den Kontaminationsgrad zu senken. Die
daraus resultierenden Daten werden mit KraussMaffei zur Validierung im
industriellen Maßstab weitergeleitet. Zusammen werden diese Aktivitäten die
Konzeption und Integration von Vorbehandlungssystemen für die
Demonstrationsanlage bestimmen.
?Die Skalierung von Technologien erfordert einen systemischen Ansatz, der sich
an Daten und technischen Erkenntnissen orientiert", sagte Ofer Vicus, Chief
Executive Officer von Aduro.?Da wir uns der Bestellung einiger unserer größeren
Geräte mit langer Lieferzeit, wie beispielsweise dem Extruder, nähern, möchten
wir sicherstellen, dass jede Spezifikation durch fundierte technische Nachweise
gestützt wird. Die Zusammenarbeit mit KraussMaffei und das Programm mit CHILL
sind für diesen Prozess von zentraler Bedeutung - beide helfen uns dabei, das
Verhalten kontaminierter Rohstoffe, die Anforderungen an die Vorbehandlung und
die allgemeine Integration der Extrusion in den Hydrochemolytic(TM)-Prozess besser
zu verstehen. Zusammen liefern diese Bemühungen die Daten, die erforderlich
sind, um die Konstruktionsparameter fertigzustellen, Unsicherheiten zu
reduzieren und Beschaffungsentscheidungen voranzutreiben, die einen
zuverlässigen Betrieb im Maßstab der Demonstrationsanlage unterstützen werden."
?KraussMaffei unterstützt Technologieentwickler auf ihrem Weg vom Konzept zur
kommerziellen Umsetzung", so Jörg Hasse, Sales Manager Recycling bei
KraussMaffei.?In unserem Technologiezentrum in Laatzen führen wir
Extrusionsversuche für Aduro und andere Innovatoren durch und validieren dabei
wichtige Leistungsparameter unter industriellen Bedingungen. Diese Versuche
helfen dabei, die Gerätespezifikationen festzulegen und das für eine
zuverlässige Skalierung erforderliche Vertrauen in das Design aufzubauen."
?Bei CHILL konzentrieren wir uns darauf, angewandte Forschung in
Prozessverständnis umzuwandeln", sagte Jorgo Merchiers, Business Developer bei
CHILL.?Im Rahmen dieses Programms untersuchen wir, wie sich Prozessvariablen
unter realistischen Kontaminationsbedingungen verhalten, und generieren Daten,
die Aduro dabei helfen, die für eine effiziente Vorbehandlung und industrielle
Validierung erforderlichen Betriebsbereiche zu definieren."
Aufbauend auf den bereits bekannt gegebenen Fortschritten bei der
Standortauswahl für die Demonstrationsanlage wird mit diesem Meilenstein, der
voraussichtlich im vierten Quartal 2025 erreicht wird, der Rahmen für die
Spezifizierung von Ausrüstung mit langen Lieferzeiten geschaffen - ein
Schlüsselelement bei der Vorbereitung des Baus der Demonstrationsanlage.
Zusammen bilden diese Projekte die Grundlage für den strukturierten, parallelen
Ansatz von Aduro zur Förderung der Kommerzialisierung, der eine kontinuierliche
Dynamik gewährleistet und gleichzeitig technische und terminliche Risiken
minimiert. Dieser disziplinierte Fortschritt unterstreicht das Engagement von
Aduro, die Hydrochemolytic(TM)-Technologie effizient und verantwortungsbewusst
weiterzuentwickeln, um den Weg zur Kommerzialisierung zu unterstützen.
Über KraussMaffei Extrusion GmbH
KraussMaffei ist ein weltweit führender Anbieter von Maschinen und Anlagen für
die Kunststoff- und Gummiverarbeitung und vereint über 185 Jahre
Ingenieurskompetenz mit fundiertem Prozess-Know-how. Das Portfolio umfasst
Spritzguss- und Extrusionsmaschinen, Maschinen für Reaktionsprozesse, additive
Fertigung und Automatisierung und bedient Branchen wie Automobil, Verpackung,
Medizin, Bauwesen und Konsumgüter. Mit mehr als 30 Tochtergesellschaften, 10
Produktionsstätten und einem weltweiten Servicenetzwerk liefert KraussMaffei
innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Weitere Informationen finden
Sie unter www.kraussmaffei.com (http://www.kraussmaffei.com/)
Über CHILL B.V.
CHILL mit Sitz auf dem Brightlands Chemelot Campus in den Niederlanden ist ein
Innovationszentrum, das Studierende, Forschende und Industrie miteinander
verbindet, um praktische Lösungen in den Bereichen Materialwissenschaften und
Polymertechnologien voranzutreiben. Mit Schwerpunkt auf Recycling, Upcycling und
Prozessentwicklung bietet CHILL Einrichtungen, Fachwissen und
Kooperationsmöglichkeiten, die eine Brücke zwischen akademischer Forschung und
industrieller Anwendung schlagen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.chill.nu (http://www.chill.nu/)
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen
Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder
Entwicklungen beziehen, die der Erwartung oder Prognose von Aduro Clean
Technologies Inc. (?Aduro" oder das?Unternehmen") zufolge in der Zukunft
eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu
gehören unter anderem Aussagen zu den technischen und Skalierungsaktivitäten des
Unternehmens, zur Entwicklung und Konzeption der Demonstrationsanlage, zur
Spezifikation und Beschaffung von Langfristausrüstung sowie zum Potenzial und
zur Leistungsfähigkeit seiner Hydrochemolytic(TM)-Technologie. Zukunftsgerichtete
Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider und
unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen
ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Wichtige Faktoren,
die zu Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen können, sind unter
anderem ungünstige Marktbedingungen, technologische oder betriebliche
Herausforderungen, Änderungen des Projektumfangs oder des Zeitplans, die
Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder Ausrüstung, das Engagement und die Leistung
von Drittpartnern sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der
Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum
Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und Aduro lehnt jede Absicht oder
Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung solcher Aussagen ab, sofern
dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ada67b2-e5b8-
4228-8627-071e7054d5e9.
Â°
