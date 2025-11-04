Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bei BMW stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.
Werte in diesem Artikel
BMW öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,70 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 EUR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BMW in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 33,13 Milliarden EUR im Vergleich zu 32,41 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,61 EUR aus. Im Vorjahr waren 11,62 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 139,39 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 142,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BMW News
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen