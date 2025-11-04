DAX23.851 -1,2%Est505.627 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.559 -2,1%Euro1,1496 -0,2%Öl63,99 -1,3%Gold3.972 -0,7%
Zahlen voraus

Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

04.11.25 14:37 Uhr
Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bei BMW stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,22 EUR -1,28 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BMW öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,70 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BMW in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 33,13 Milliarden EUR im Vergleich zu 32,41 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,61 EUR aus. Im Vorjahr waren 11,62 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 139,39 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 142,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

