BMW Aktie

92,12 EUR -0,12 EUR -0,13 %
STU
Marktkap. 55,93 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

JP Morgan Chase & Co.

08:01 Uhr
BMW AG
92,12 EUR -0,12 EUR -0,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina in China stabilisierten sich, schrieb Jose Asumendi am Sonntag mit Blick auf das vierte Quartal der Münchner. Dies sei enorm wichtig, beinahe um jeden Preis./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
92,32 €		 Abst. Kursziel*:
-3,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
92,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,39%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

09.01.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 BMW Underweight Barclays Capital
08.01.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
05.01.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
Dow Jones BMW-Aktie freundlich: Absatzrückgang im Q4 - Gesamtjahr 2025 leicht im Plus
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Nachmittag auf grünem Terrain
dpa-afx Elektroauto-Markt 2025: VW und BMW legen stark zu, Tesla verliert - Analystenmeinungen im Blick - Aktien ziehen an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt BMW auf 'Underweight' - Ziel bleibt 82,50 Euro
finanzen.net BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittag fester
dpa-afx USA, Europa und Mini retten BMW den Absatz - China schwach
finanzen.net BMW-Aktie erhält von Barclays Capital niedrigere Einstufung: Nun Underweight
RTE.ie BMW sales decline amid weaker demand in US and China
Korea Times Imported car sales jump nearly 17% in 2025; BMW tops list for 3rd year
Business Times BMW names veteran Nedeljkovic as CEO to tackle China, Tesla
Financial Times BMW chief to leave after 35 years at carmaker
MarketWatch My friend cosigned a loan for a BMW, but the driver defaulted. They’re both on the hook for $5K. What happens now?
Business Times BMW mulls adding range-extending engines to EV models in China
Business Times BMW boosts profit margin for cars in third quarter
Korea Times Samsung SDI, BMW to jointly validate all-solid-state batteries
