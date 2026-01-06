DAX25.097 +0,8%Est505.925 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,4%Nas23.663 +0,5%Bitcoin78.246 -2,4%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,24 -0,5%Gold4.446 -1,1%
Autoproduktion

BMW-Aktie in Grün: Mehr als eine Million Autos in Deutschland gebaut

07.01.26 16:27 Uhr
BMW-Aktie steigt: Starke Produktion in Deutschland | finanzen.net

BMW hat 2025 mehr als eine Million Autos in Deutschland gebaut.

Damit ist der Münchner Konzern für etwa ein Viertel der heimischen Autoproduktion verantwortlich, wie er mitteilt. Diese lag vergangenes Jahr nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) bei 4,15 Millionen Pkw.

Bei BMW dürften damit erneut zwei Fünftel der konzernweit gebauten Autos aus Deutschland kommen. Genaue Zahlen nennt das Unternehmen noch nicht, 2024 lag der Anteil aber bei rund 43 Prozent.

In Deutschland baut BMW in München, Regensburg, Dingolfing und Leipzig Autos. Die meisten davon sind für die Region Europa bestimmt. Zur aktuellen Aufteilung nennen die Münchner noch keine Zahlen, 2024 hatte allerdings Regensburg mit 343.000 Autos die höchste Produktion nach Stückzahl unter den deutschen Werken - vor Dingolfing mit 298.000, Leipzig mit 246.000 und München mit 201.000.

Die Verteilung im vergangenen Jahr dürfte grob ähnlich ausgefallen sein. Damit kommt knapp ein Drittel der Autos des BMW-Konzerns, zu dem auch Mini und Rolls-Royce gehören, aus Bayern.

In allen vier deutschen Werken baut BMW Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Plug-in-Hybrid und vollelektrischem Antrieb auf einem Band. Die bayerischen Werke bauen dabei ausschließlich Fahrzeuge der Kernmarke, in Leipzig wird neben BMW-Modellen auch der Mini Countryman hergestellt.

Das größte Werk der Münchner steht allerdings im Ausland. 2024 war das Spartanburg in den USA mit 396.000 Fahrzeugen.

"Unsere Werke zeigen eindrucksvoll, wie wettbewerbsfähig Industrie in Deutschland ist", sagt der BMW-Produktionsvorstand und designierte Konzernchef Milan Nedeljkovic. "Mehr als eine Million produzierte Fahrzeuge sind über eine Million gute Argumente für die Innovationskraft Deutschlands."

Im XETRA-Handel notiert die BMW-Aktie zeitweise 0,62 Prozent höher bei 93,62 Euro.

/ruc/DP/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)

