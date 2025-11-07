DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +1,5%Top 10 Crypto 14,57 +5,4%Nas 23.541 +2,3%Bitcoin 91.657 +1,0%Euro 1,1564 +0,1%Öl 64,03 +0,5%Gold 4.114 +2,9%
BMW Aktie

BMW Aktien-Sparplan
87,18 EUR +0,96 EUR +1,11 %
STU
Marktkap. 52,78 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BMW Buy

20:06 Uhr
BMW Buy
BMW AG
87,18 EUR 0,96 EUR 1,11%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Romain Gourvil attestierte dem Autobauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie solide Fortschritte bei der Kostenreduzierung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
86,80 €		 Abst. Kursziel*:
5,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
87,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,53%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

20:06 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 BMW Buy UBS AG
06.11.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 BMW Kaufen DZ BANK
06.11.25 BMW Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

