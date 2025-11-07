BMW Aktie
Marktkap. 52,78 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Romain Gourvil attestierte dem Autobauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie solide Fortschritte bei der Kostenreduzierung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lexan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
86,80 €
|Abst. Kursziel*:
5,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
87,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,53%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|20:06
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|20:06
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|20:06
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets