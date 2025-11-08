RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,26 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.050,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
640,00 €
|Abst. Kursziel*:
64,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
636,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,96%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
775,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|21:01
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
