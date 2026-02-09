DAX25.019 ±0,0%Est506.065 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -0,9%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.909 -1,7%Euro1,1904 -0,1%Öl69,41 +0,4%Gold5.046 -0,2%
SAP-Aktie höher: Berenberg sieht KI-Angst als Chance - Kursziel bestätigt

10.02.26 10:58 Uhr
SAP-Aktie höher: Warum die KI-Angst laut Experten völlig übertrieben ist | finanzen.net

Berenberg-Analyst Nay Soe Naing sieht im "wahllosen Abverkauf" der Softwarebranche eine Kaufchance und bestätigt das Kursziel für die SAP-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
176,48 EUR 0,22 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse.

KI als "existenzielles Risiko" oder Bewertungschance?

KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind ATOSS Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler. Auch SAP ragten aber positiv heraus.

Wie sich die SAP-Aktie am Dienstag schlägt

Am Dienstag zeigt sich die SAP-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,61 Prozent höher bei 175,98 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

