KI-Bilanz

BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen

10.11.25 22:49 Uhr
NYSE-Titel BigBear.ai-Aktie deutlich fester: BigBear.ai hält sich besser als erwartet | finanzen.net

Für Anleger von BigBear.ai wurde es am Montag nach Handelsschluss an den US-Börsen spannend: Das KI-Unternehmen legte seine Bilanz vor.

Im dritten Quartal 2025 schrieb BigBear.ai einmal mehr rote Zahlen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,030 US-Dollar, nach einem Minus von 0,050 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von -0,073 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz des Unternehmens aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz lag daneben im Berichtszeitraum bei 33,143 Millionen US-Dollar, die Schätzungen hatten hier zuvor bei 31,8 Millionen US-Dollar gelegen. Im Vorjahr hatte BigBear.ai noch 41,5 Millionen US-Dollar umgesetzt.

An der NYSE reagierten Anleger positiv auf die Zahlenvorlage und schicken die BigBear.ai-Aktie nachbörslich zeitweise 7,71 Prozent auf 6,21 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MacroEcon / Shutterstock.com

