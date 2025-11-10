BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Für Anleger von BigBear.ai wurde es am Montag nach Handelsschluss an den US-Börsen spannend: Das KI-Unternehmen legte seine Bilanz vor.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Quartal 2025 schrieb BigBear.ai einmal mehr rote Zahlen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,030 US-Dollar, nach einem Minus von 0,050 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von -0,073 US-Dollar erwartet.
Der Umsatz des Unternehmens aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz lag daneben im Berichtszeitraum bei 33,143 Millionen US-Dollar, die Schätzungen hatten hier zuvor bei 31,8 Millionen US-Dollar gelegen. Im Vorjahr hatte BigBear.ai noch 41,5 Millionen US-Dollar umgesetzt.
An der NYSE reagierten Anleger positiv auf die Zahlenvorlage und schicken die BigBear.ai-Aktie nachbörslich zeitweise 7,71 Prozent auf 6,21 US-Dollar nach oben.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BigBear.ai
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BigBear.ai
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BigBear.ai News
Bildquellen: MacroEcon / Shutterstock.com
Nachrichten zu BigBear.ai
Analysen zu BigBear.ai
Keine Analysen gefunden.