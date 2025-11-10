DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.754 +1,1%Euro1,1555 ±-0,0%Öl64,07 +0,6%Gold4.047 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Take Two 914508 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta? NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
Amazon-Aktie und der Black Friday: Was können wir aus der Vergangenheit lernen? Amazon-Aktie und der Black Friday: Was können wir aus der Vergangenheit lernen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
KI-Duell

NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?

10.11.25 03:39 Uhr
KI-Rennen an der NASDAQ: Welche Aktie wird NVIDIAs größter Konkurrent - Alphabet oder Meta? | finanzen.net

Seit der Einführung von Künstlicher Intelligenz galt Alphabet als Verlierer und Meta als Gewinner. Doch die jüngste Zahlenvorlage zeigt: Das Blatt könnte sich gewendet haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
240,10 EUR -7,30 EUR -2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31,48 EUR 0,10 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
677,50 EUR -8,80 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
267,00 EUR -5,45 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
536,00 EUR -0,90 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,02 EUR -0,58 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
American Eagle 1/2 Unze
1.349,85 CHF -4,10 CHF -0,30%
News

• Alphabet monetarisiert KI bereits über Suche, YouTube und Cloud
• Meta trägt höhere Investitionskosten und bleibt stärker von Werbung abhängig
• NVIDIA bleibt technologische Grundlage des gesamten KI-Ökosystems

Wer­bung

Generative KI wie ChatGPT wurde lange Zeit als Bedrohung für die Google-Suche, Alphabets Kerngeschäft, gesehen. Bei Meta hingegen sollte die Künstliche Intelligenz weitreichende Vorteile für das Werbegeschäft mit sich bringen.

Rund drei Jahre später zeigt das dritte Quartal ein verändertes Bild: Alphabet überzeugt mit robustem Wachstum in Suche, Cloud und KI. Trotz steigender Werbeerlöse leidet Meta unterdessen unter deutlich höheren Ausgaben.

MoffettNathanson sieht Alphabet im KI-Rennen vorne

Auch Michael Nathanson, Analyst bei MoffettNathanson, erkennt eine Wende der Realität: Alphabet übertraf die Markterwartungen, Meta verfehlte sie. Der Analyseverband MoffettNathanson zog daraus früh Konsequenzen: Das Kursziel für die Google-Mutter wurde von 295 auf 305 US-Dollar angehoben, für Meta hingegen von 890 auf 875 US-Dollar gesenkt.

Wer­bung

Begründet wird dies mit der breiteren Aufstellung. Alphabet kann KI-Technologien direkt in der Suche, bei YouTube und in der Cloud kommerzialisieren. Meta dagegen muss seine KI-Infrastruktur erst noch im großen Stil aufbauen, während das Umsatzmodell weiterhin fast vollständig auf digitale Werbung angewiesen ist. Diese Asymmetrie macht sich nun in den Margen bemerkbar.

Alphabet verfügt über die robustere finanzielle Basis

Ein weiterer Vorteil liegt in der Kapitalstruktur. Laut CNBC verfügt Google über einen Cloud-Backlog von rund 155 Milliarden US-Dollar. Er zeigt, dass die Nachfrage nach Rechen- und Modellkapazitäten stabil und planbar ist. Alphabet kann Investitionen erhöhen, ohne die Profitabilität aus dem Blick zu verlieren.

Bei Meta ist die Situation weniger komfortabel. Das Unternehmen muss einen deutlich größeren Teil seiner verfügbaren Mittel in den Ausbau der KI-Serverlandschaft stecken. Der finanzielle Spielraum für experimentelle Produktentwicklungen ist damit kleiner. Die Frage, ob und wann sich die Investitionen auszahlen, bleibt offen.

Wer­bung

Mehrere große Bankhäuser bestätigen diese Entwicklung. JPMorgan verweist darauf, dass KI-gestützte Suchansichten die Anfragehäufigkeit in Google eher stützen könnten als schwächen. Goldman Sachs und die Deutsche Bank hoben jüngst ihre Erwartungen für Alphabet an - mit Verweis auf sichtbar werdende Skaleneffekte.

NVIDIA bleibt das Maß der Dinge im KI-Bereich

Während Alphabet und Meta um die besten Anwendungsmodelle für KI konkurrieren, bleibt NVIDIA die technologische Grundlage des gesamten Ökosystems. Analysten zufolge profitiert der Konzern wie kein anderer von einer anhaltend starken Nachfrage nach Rechenzentrums-GPUs und gilt als klare Speerspitze im KI-Rennen.

Dabei ist NVIDIA längst nicht mehr nur Grafikkartenhersteller, sondern liefert die Infrastruktur für Cloud-Plattformen, autonome Systeme und industrielle KI-Anwendungen. Die Frage für Alphabet und Meta lautet daher nicht, ob KI wächst, sondern wer den größten Mehrwert aus der von NVIDIA geschaffen Basis ziehen kann. Am 19. November legt der Chiphersteller seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Diese dürften ein wichtiger Gradmesser dafür sein, wie nachhaltig die Investitionsdynamik bleibt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Deemerwha studio / Shutterstock.com, MagioreStock / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen