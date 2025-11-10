DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.754 +1,1%Euro1,1558 ±0,0%Öl64,09 +0,6%Gold4.046 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Take Two 914508 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta? NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
Amazon-Aktie und der Black Friday: Was können wir aus der Vergangenheit lernen? Amazon-Aktie und der Black Friday: Was können wir aus der Vergangenheit lernen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
CBDC

EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte

10.11.25 03:11 Uhr
EZB strebt Start für digitalen Euro in 2029 an - was Anleger über die Zukunft der Finanzen wissen müssen | finanzen.net

Nachdem der EZB-Rat beschlossen hat, zur nächsten Phase des CBDC-Projekts überzugehen, könnte es den digitalen Euro nun ab 2029 geben.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
85.486,5964 CHF 958,7282 CHF 1,13%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
91.754,0532 EUR 1.032,7876 EUR 1,14%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
80.641,7299 GBP 950,7877 GBP 1,19%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.323.298,6448 JPY 218.119,6011 JPY 1,35%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
106.044,7497 USD 1.322,1814 USD 1,26%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.929,0462 CHF 41,0143 CHF 1,42%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.143,7894 EUR 44,1501 EUR 1,42%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.763,0454 GBP 40,2750 GBP 1,48%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
559.288,7916 JPY 9.029,2028 JPY 1,64%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.633,4347 USD 55,4182 USD 1,55%
Charts|News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0,0004 ETH -0,0000 ETH -1,46%
Charts|News

• Vorbereitungsphase für CBDC offiziell abgeschlossen
• Einführung eines digitalen Euro für 2029 angestrebt
• Stärkung von Europas strategischer Autonomie im Finanzsektor erhofft

Beim Euro-Gipfel im Oktober 2025 hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs raschere Fortschritte beim digitalen Euro gefordert. Schon wenige Tage später vermeldete die Europäische Zentralbank (EZB), dass die im November 2023 vom Eurosystem eingeleitete Vorbereitungsphase für eine digitale Zentralbankwährung - eine sogenannte CBDC - erfolgreich abgeschlossen wurde. Aus diesem Grund habe der EZB-Rat nun beschlossen, zur nächsten Projektphase überzugehen.

Im Gegensatz zu Bitcoin, Ethereum und Co. handelt es sich hierbei nicht um eine dezentrale Kryptowährung, sondern um einen von der EZB kontrollierten digitalen Euro, der Bargeld ergänzen soll. Denn Distributed Ledger-Technologien und Smart Contracts steht die EZB weiterhin skeptisch bis ablehnend gegenüber.

Wie geht es weiter mit dem digitalen Euro?

Nachdem unter anderem aufgezeigt wurde, dass die Schutzvorkehrungen, die bei der Gestaltung des digitalen Euro getroffen wurden (z. B. Obergrenzen für Guthaben), dafür sorgen, dass der digitale Euro keine Risiken für die Finanzstabilität mit sich bringt, wird sich das Eurosystem auf drei Kernbereiche konzentrieren: Zum einen werden die technischen Grundlagen für den digitalen Euro entwickelt. Daneben will die EZB mit Zahlungsdienstleistern, Händlern und Verbrauchern bei der Finalisierung des Regelwerks, Durchführung von Nutzerforschung und Tests des Systems mittels Pilotmaßnahmen zusammenarbeiten. Schließlich werden die EU-Mitgesetzgeber durch technische Beiträge unterstützt.

Eine endgültige Entscheidung, ob und wann ein digitaler Euro ausgegeben wird, wird der EZB-Rat aber erst dann treffen, wenn die Rechtsvorschriften angenommen worden sind. Unter der Annahme, dass die EU-Mitgesetzgeber die Verordnung zur Einführung des digitalen Euro im Jahr 2026 annehmen, könnten ein Pilotprojekt und erste Transaktionen ab Mitte 2027 stattfinden. Das gesamte Eurosystem sollte dann im Jahr 2029 bereit für eine potenzielle erste Ausgabe des digitalen Euro sein, heißt es in der Pressemitteilung der EZB.

Viele Vorteile durch CBDC erhofft

Die Zahlungsgewohnheiten entwickeln sich weiter und Barzahlungen gehen im Vergleich zu digitalen Transaktionen zurück. Vor diesem Hintergrund soll eine Central Bank Digital Currency (CBDC) das Bargeld ergänzen und dessen Vorteile - Einfachheit, Privatsphäre, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit im gesamten Euroraum - auf digitale Zahlungen übertragen.

Konkret verspricht sich die EZB vom digitalen Euro, dass er die Auswahlmöglichkeiten der Menschen verbessern, Innovationen im Zahlungsverkehr fördern und dazu beitragen wird, den europäischen Zahlungsverkehrsmarkt konkurrenzfähig, widerstandsfähig und inklusiv zu gestalten. Dabei werde er die Privatsphäre der Europäer wahren und die Währungshoheit sowie wirtschaftliche Sicherheit Europas bewahren.

"Mit einem digitalen Euro wird gewährleistet, dass die Menschen die Vorteile von Bargeld auch im digitalen Zeitalter nutzen können. So wird er die Widerstandsfähigkeit der europäischen Zahlungslandschaft stärken, die Kosten für Händler senken und eine Plattform für Innovation, Expansion und Wettbewerbsfähigkeit privater Unternehmen schaffen", verspricht Piero Cipollone, EZB-Direktoriumsmitglied und Vorsitzender der Taskforce zum digitalen Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dkoi / Shutterstock.com, Comdas / Shutterstock.com