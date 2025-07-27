DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.160 -0,3%Euro1,1614 -0,3%Öl66,71 +0,6%Gold3.345 -1,6%
Erwartungen verfehlt

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

11.08.25 22:22 Uhr
NYSE-Titel BigBear.ai-Aktie stürzt ab: BigBear.ai weitet Verluste aus | finanzen.net

BigBear.ai hat seine Bücher geöffnet und Einblick in seine seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal gewährt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
6,18 EUR 0,21 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im zweiten Geschäftsquartal 2025 hat BigBear.ai seinen Verlust ausgeweitet. Das Minus je Aktie lag bei 0,71 US-Dollar nach -0,06 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von -0,063 US-Dollar.

Auch bei den Erlösen lief es schlechter: Der Umsatz fiel von 39,8 Millionen US-Dollar auf 32,5 Millionen US-Dollar: Das war weniger als Analysten zuvor in Aussicht gestellt hatten (40,6 Millionen US-Dollar).

Die Aktie von BigBear.ai sackt an der NYSE im nachbörslichen Handel zeitweise um 24,40 Prozent auf 5,36 US-Dollar ab.

Redaktion fianzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: MacroEcon / Shutterstock.com

