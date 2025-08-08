DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin102.219 -0,2%Euro1,1653 ±0,0%Öl66,11 -0,3%Gold3.374 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Apple 865985 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börsengang der Figma-Aktie beendete IPO-Flaute: Welche Tech-Startups folgen könnten Börsengang der Figma-Aktie beendete IPO-Flaute: Welche Tech-Startups folgen könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Verkaufsempfehlungen KW 32

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

11.08.25 03:18 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren





Aktien Empfehlungen KW 25/32: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Platz 15: Unilever

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 3800 auf 3900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 14: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1460 auf 1400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Platz 13: FMC

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Platz 12: RATIONAL

Die DZ Bank hat den fairen Wert für RATIONAL von 654 auf 615 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Rational

Wer­bung

Platz 11: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach gekürzten Unternehmenszielen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Daimler Truck AG

Platz 10: DHL

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Platz 9: Siemens Energy

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 8: Commerzbank

Die DZ Bank hat Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 7: Beiersdorf

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf

Wer­bung

Platz 6: Novo Nordisk

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 415 Kronen belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 5: SMA Solar

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar

Platz 4: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 3: Zurich

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 515 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 2: GEA

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA nach detaillierten Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: GEA Group

Wer­bung

Platz 1: Carl Zeiss Meditec

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen von 41 auf 35,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com, Ilkin Zeferli / Shutterstock.com