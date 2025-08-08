Verkaufsempfehlungen KW 32

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

11.08.25 03:18 Uhr

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Wer­bung

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com, Ilkin Zeferli / Shutterstock.com