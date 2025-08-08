Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 15: Unilever
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 3800 auf 3900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen.
Platz 14: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1460 auf 1400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen.
Platz 13: FMC
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen.
Platz 12: RATIONAL
Die DZ Bank hat den fairen Wert für RATIONAL von 654 auf 615 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen.
Platz 11: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach gekürzten Unternehmenszielen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.
Platz 10: DHL
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen.
Platz 9: Siemens Energy
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen.
Platz 8: Commerzbank
Die DZ Bank hat Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft.
Platz 7: Beiersdorf
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen.
Platz 6: Novo Nordisk
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 415 Kronen belassen.
Platz 5: SMA Solar
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen.
Platz 4: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.
Platz 3: Zurich
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 515 Franken belassen.
Platz 2: GEA
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA nach detaillierten Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen.
Platz 1: Carl Zeiss Meditec
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen von 41 auf 35,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen.
