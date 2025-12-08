DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -0,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.555 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl63,88 ±0,0%Gold4.213 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Netflix 552484 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus
Top News
IBM-Aktie: Übernahme von Confluent steht offenbar kurz bevor IBM-Aktie: Übernahme von Confluent steht offenbar kurz bevor
Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.
Bilanzausblick

Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse

08.12.25 08:01 Uhr
Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse | finanzen.net

GameStop wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,69 EUR 0,17 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GameStop wird am 09.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

Wer­bung

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,200 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll GameStop 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 987,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GameStop 860,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,990 USD, gegenüber 0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GameStop Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen