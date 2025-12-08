Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse
GameStop wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.
Werte in diesem Artikel
GameStop wird am 09.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,200 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll GameStop 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 987,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GameStop 860,3 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,990 USD, gegenüber 0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,82 Milliarden USD generiert wurden.
