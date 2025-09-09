DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.536 +0,2%Euro1,1691 -0,2%Öl66,99 +0,7%Gold3.642 +0,4%
Meme-Aktie mit Bilanz

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen

10.09.25 08:00 Uhr
NYSE-Titel GameStop-Aktie steigt: GameStop macht mehr Gewinn | finanzen.net

Der Videospiele-Händler GameStop wurde am Börsenparkett besonders als Meme-Aktie bekannt. Am Dienstagabend legte das Unternehmen seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
21,68 EUR 1,86 EUR 9,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Videospiele-Händler GameStop hat im zweiten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie von 0,25 US-Dollar erzielt, nach 0,040 US-Dollar im Vorjahresviertel. Experten waren im Voraus von einem EPS in Höhe von 0,190 US-Dollar ausgegangen.

Beim Umsatz übertraf GameStop die Analystenprognosen in Höhe von 900,0 Millionen US-Dollar. Hier hatte der Konzern 972,2 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen, nachdem ein Jahr zuvor noch 798,3 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden.

Die an der NYSE notierte GameStop-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel zeitweise 5,72 Prozent fester bei 24,94 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sergej Lebedev / Shutterstock.com



