Restrukturierung

Novo Nordisk-Aktie schüttelt Prognosesenkung schnell ab - Streichung tausender Stellen

10.09.25 10:31 Uhr
Novo Nordisk-Aktie steigt: Pharmariese streicht weltweit tausende Stellen und passt Ausblick an | finanzen.net

Der Pharmakonzern Novo Nordisk setzt den Rotstift an. Weltweit würden abertausende Jobs gestrichten, teilte das dänische Unternehmen am Mittwoch in Bagsvaerd mit.

9.000 Stellen sollen gestrichen werden. Das sind nach Unternehmensangaben 11,5 Prozent der Belegschaft. Mehr als die Hälfte der Stellen sollen im Heimatmarkt Dänemark wegfallen. Die Restrukturierungskosten beziffert Novo auf acht Milliarden dänische Kronen (1,07 Mrd Euro), einschließlich Wertminderungen. Genauso viel verspricht sich das Management ab 2026 dann jährlich einsparen zu können. Das Ziel sei es, das Unternehmen schlanker aufzustellen und Entscheidungen zu beschleunigen. So soll der Konzern vor allem auf die Wachstumschancen im Bereich Diabetes und Adipositas ausgerichtet werden, hieß es.

In Folge der Restrukturierung passte Novo seinen Ausblick für 2025 an. Für den bereinigten operativen Gewinn erwarten die Dänen nun einen um Wechselkurseffekte bereinigten Zuwachs von 4 bis 10 Prozent. Zuletzt war das Management von 10 bis 16 Prozent Plus ausgegangen.

Novo Nordisk schütteln Prognosesenkung schnell ab - Nun erholt

Aktien von Novo Nordisk haben am Mittwochmorgen nur vorbörslich und im frühen Handel unter der Senkung ihrer Jahresziele gelitten. Nach schwachem Start drehten die zuletzt bereits gebeutelten Papiere des dänischen Pharmakonzerns schnell ins Plus und legten zeitweise 2,52 Prozent auf 347,25 DKK zu. In knapp zwei Wochen hatten sie mehr als zehn Prozent verloren. Wachsende Konkurrenz macht dem Abnehm-Mittel-Pionier zu schaffen.

Für Analystin Yihan Li von Barclays ist es nach den jüngsten Signalen keine wirkliche Überraschung, dass der neue Novo-Chef Mike Doustdar einen massiven Umbau einläutet und dafür entsprechende Kosten anfallen. Novo kündigte einen umfangreichen Stellenabbau an, nachdem im August bereits ein Einstellungsstopp verhängt worden war. Beruhigend findet Li, dass Novo seine Umsatzziele bestätigt hat. Nur auf Ergebnisseite ruderte man zurück. An der fundamentalen Einschätzung von Novo habe sich nichts geändert, so Li weiter.

BAGSVAERD / KOPENHAGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

mehr Analysen