09.09.25 22:16 Uhr
NYSE-Titel Oracle-Aktie nach Guidance weit im Plus: SAP-Rivale enttäuscht mit Zahlen | finanzen.net

Der SAP-Konkurrent Oracle hat am Dienstag nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
206,35 EUR 2,25 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im letzten Jahresviertel erzielte Oracle 1,01 US-Dollar Gewinn je Aktie, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,03 US-Dollar in den Büchern verzeichnet gewesen war. Experten hatten das EPS für das abgelaufene Jahresviertel im Vorfeld auf 1,48 US-Dollar geschätzt.

Der Umsatz des SAP-Rivalen lag im abgelaufenen Quartal bei 14,93 Milliarden US-Dollar. Damit verfehlt Oracle die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 15,04 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen noch 13,31 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Die Oracle-Aktie notiert im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise 15,57 Prozent im Plus bei 279,17 US-Dollar. Ursache dürfte der Ausblick des Softwareriesen sein: Für das Geschäftsjahr 2026 sieht Oracle ein ein Wachstum der Cloud-Infrastructure-Erlöse um 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar voraus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen