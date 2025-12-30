Ksh International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ksh International lud am 30.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11,97 INR. Im Vorjahr hatte Ksh International 6,57 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,28 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 13,83 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net