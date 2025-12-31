DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,68 +0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.638 +0,2%Euro1,1738 -0,1%Öl61,20 +0,5%Gold4.383 +1,6%
DAX aktuell

Neues Börsenjahr beginnt: DAX vor ruhigem Start in 2026 - 24.500-Punkte-Marke im Blick

02.01.26 08:26 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Neues Handelsjahr an der Börse Frankfurt - DAX dürfte ruhig ins neue Jahr starten - 24.500-Punkte-Marke im Blick | finanzen.net

Der deutsche Leitindex dürfte am ersten Handelstag des Jahres vorsichtig in den Tag starten. Dabei bleibt die 24.500-Punkte-Marke im Fokus.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.490,4 PKT 139,3 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen

Nachdem der DAX das Jahr 2025 am Dienstag auf höherem Terrain beendete, dürfte es am heutigen Freitagshandel ruhig zugehen.

Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, wird das Geschehen am Aktienmarkt hierzulande aber erst ab der kommenden Woche wieder Fahrt aufnehmen. Gerade bei - kleineren - Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber durchaus auch größere Ausschläge möglich.

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Starkes Börsenjahr 2025 für den DAX und Krisenherde

Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem DAX-Gewinn von 23 Prozent bleibt neben dem Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI) - hier befürchten Beobachter eine durchaus deutlichere Kurskorrektur in absehbarer Zeit. In Europa lässt im Ukraine-Krieg ein echter Durchbruch weiterhin auf sich warten. In Amerika sorgt das Vorgehen der USA gegenüber Venezuela für Anspannung und in Asien könnte 2026 der China-Taiwan-Konflikt stärker zum Thema werden.

DAX vor herausforderndem Börsenjahr 2026?

Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht den DAX jedoch vor einem herausfordernden Börsenjahr. Die Unternehmensgewinne seien im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekord geklettert, die Aktienkurse gleichzeitig allerdings deutlich stärker angestiegen als die Gewinne. "Und so geht der deutsche Leitindex mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,6 in das Jahr 2026. Beim Jahreswechsel 2024/2025 war das KGV mit 15,0 noch 2,6 Punkte billiger".

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

