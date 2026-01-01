DAX24.612 +0,5%Est505.837 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 +1,8%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.937 +0,6%Euro1,1731 -0,1%Öl60,50 -0,7%Gold4.388 +1,7%
Top News
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet etwas höher ins Börsenjahr 2026

02.01.26 09:20 Uhr
DAX 40
24.611,1 PKT 120,7 PKT 0,49%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am ersten Börsentag des Jahres 2026 geht es am deutschen Aktienmarkt recht ruhig zu. Am Freitag zwischen Neujahr und dem Wochenende sind viele Investoren noch nicht aus der Pause zum Jahreswechsel zurück. Das Geschehen am Markt dürfte daher erst ab der kommenden Woche deutlicher an Fahrt aufnehmen. Gerade bei etwas kleineren Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber auch größere Ausschläge möglich.

Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem DAX-Gewinn von 23 Prozent legte der deutsche Leitindex im frühen Freitagshandel um 0,11 Prozent zu. Beim Stand von 24.517 Punkten ist das Rekordhoch von 24.771 Punkten aus dem Oktober nicht weit.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann am Freitag 0,63 Prozent auf 30.812 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, stieg um rund 0,2 Prozent. Auch Gold und Silber sind nach ihren Rallys 2025 erst einmal weiter gefragt./ajx/mis

