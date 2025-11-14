Oracle Aktie
Marktkap. 546,92 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Oracle sei ein Sinnbild für die Sorgen von Investoren über das Thema KI und Schulden, da Oracle mit Blick auf OpenAI ein Klumpenrisiko habe, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei der jüngste Kursrutsch übertrieben, so reduziere das modulare Capex-Model von Oracle Vorab-Cashabflüsse und verbessere die Auslastung./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 222,85
|Abst. Kursziel*:
79,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 222,60
|Abst. Kursziel aktuell:
79,69%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 311,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|08:46
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.