DAX 23.748 -0,5%ESt50 5.656 -0,7%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1603 -0,2%Öl 64,41 +0,2%Gold 4.078 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
Die Aktie von Insmed konsolidiert die starken Q3-Zahlen aus und steht vor der Trendfolge! Die Aktie von Insmed konsolidiert die starken Q3-Zahlen aus und steht vor der Trendfolge!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Oracle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Oracle Aktien-Sparplan
192,46 EUR -0,76 EUR -0,39 %
STU
222,60 USD +5,10 USD +2,34 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 546,92 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 871460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US68389X1054

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ORCL

Jefferies & Company Inc.

Oracle Buy

12:46 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
192,46 EUR -0,76 EUR -0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Oracle sei ein Sinnbild für die Sorgen von Investoren über das Thema KI und Schulden, da Oracle mit Blick auf OpenAI ein Klumpenrisiko habe, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei der jüngste Kursrutsch übertrieben, so reduziere das modulare Capex-Model von Oracle Vorab-Cashabflüsse und verbessere die Auslastung./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 222,85		 Abst. Kursziel*:
79,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 222,60		 Abst. Kursziel aktuell:
79,69%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 311,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

08:46 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 Oracle Buy UBS AG
20.10.25 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Oracle Corp.

finanzen.net Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen
finanzen.net Oracle Aktie News: Anleger greifen bei Oracle am Abend zu
finanzen.net Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags
finanzen.net Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle tendiert am Freitagnachmittag tiefer
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot
Benzinga Bill Gates Wasn&#39;t Eager To Meet Warren Buffett Until He Learnt This About The Oracle Of Omaha
MotleyFool Should You Buy Oracle Stock Before Dec. 8?
PR Newswire Marshall Browning Hospital Selects Oracle Health CommunityWorks to Optimize Care Delivery, Expand Access to Healthcare in Its Rural Community
Financial Times Oracle hit hard in Wall Street’s tech sell-off over its huge AI bet
Financial Times Oracle hit hard in Wall Street’s tech sell-off over its huge AI bet
MotleyFool Could Oracle Be the Dark Horse in the Enterprise AI Cloud Race?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, Amazon, Microsoft and Alphabet
Zacks Oracle (ORCL) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
RSS Feed
Oracle Corp. zu myNews hinzufügen