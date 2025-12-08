DAX 24.116 +0,3%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.748 -0,1%Euro 1,1637 +0,0%Öl 62,49 %Gold 4.198 +0,2%
Oracle Aktie

WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle nach dem Kursrückschlag seit September mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Laut dem Analysten Mark Murphy schlägt die Stimmung der Anleger für den Softwarekonzern derzeit zu schnell und zu extrem in beide Richtungen aus. Eine angemessene Bewertung möglicher Kompromisse sei unter diesen Umständen nicht möglich, schrieb er am Dienstag./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 23:12 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 220,54		 Abst. Kursziel*:
22,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 220,38		 Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 332,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Oracle Corp. zu myNews hinzufügen