Oracle Aktie
Marktkap. 532,79 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle nach dem Kursrückschlag seit September mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Laut dem Analysten Mark Murphy schlägt die Stimmung der Anleger für den Softwarekonzern derzeit zu schnell und zu extrem in beide Richtungen aus. Eine angemessene Bewertung möglicher Kompromisse sei unter diesen Umständen nicht möglich, schrieb er am Dienstag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 23:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / EST
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 270,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 220,54
|Abst. Kursziel*:
22,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 220,38
|Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
|
Analyst Name:
Mark R Murphy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 332,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|14:31
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
