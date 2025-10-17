DAX 24.099 +1,1%ESt50 5.645 +0,7%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1653 -0,1%Öl 60,87 -0,8%Gold 4.264 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Tango Therapeutics peilt nach klinischer Validierung den Markteintritt an Tango Therapeutics peilt nach klinischer Validierung den Markteintritt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Oracle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Oracle Aktien-Sparplan
251,05 EUR +2,45 EUR +0,99 %
STU
292,80 USD -20,24 USD -6,47 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 712,17 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 871460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US68389X1054

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ORCL

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Oracle Hold

12:46 Uhr
Oracle Hold
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
251,05 EUR 2,45 EUR 0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Oracle auf "Hold" mit einem Kursziel von 306 US-Dollar belassen. Während der Finanzanalystenkonferenz am 16. Oktober habe der Softeware-Konzern seine mittelfristigen Ziele aktualisiert, schrieb Nay Soe Naing in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Ziele hätten zwar um die 13 Prozent über den Konsensschätzungen gelegen, dennoch seien sie angesichts der steigenden Nachfrage nach Oracles KI-Rechenzentren bereits weitgehend antizipiert worden. Es habe daher an positiven Überraschungen gemangelt./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Hold

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 306,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 291,31		 Abst. Kursziel*:
5,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 292,80		 Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 307,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

12:46 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
22.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Oracle Corp.

finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 zum Ende des Freitagshandels steigen
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Oracle Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Oracle
finanzen.net Freitagshandel in New York: S&P 500 mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag
finanzen.net Freitagshandel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne
finanzen.net Stabiler Handel in New York: NASDAQ Composite notiert seitwärts
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle mit herben Abschlägen am Nachmittag
MotleyFool Warren Buffett Just Hit the Buy Button for $521,592,958. Is the Oracle of Omaha Starting to See Value in the Stock Market?
MotleyFool PineStone Sells $41.1 Million in Oracle Stock After Rally — Here's What Long-Term Investors Should Know
MotleyFool Is Now the Time to Buy Oracle Stock?
MotleyFool Prediction: Palantir (PLTR) Will Be Worth More Than Oracle (ORCL) by 2030
MotleyFool Oracle Stock Investors -- You'll Love This Update!
MotleyFool Why Oracle Fell Hard Today
MarketWatch Is Oracle the next big cloud giant? Why these analysts think the stock can rally nearly 30% from here.
MotleyFool AMD's Recent Partnerships With OpenAI and Oracle Are Getting Some Wall-Street Analysts Extremely Bullish
RSS Feed
Oracle Corp. zu myNews hinzufügen