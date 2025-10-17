Oracle Aktie
Marktkap. 712,17 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Oracle auf "Hold" mit einem Kursziel von 306 US-Dollar belassen. Während der Finanzanalystenkonferenz am 16. Oktober habe der Softeware-Konzern seine mittelfristigen Ziele aktualisiert, schrieb Nay Soe Naing in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Ziele hätten zwar um die 13 Prozent über den Konsensschätzungen gelegen, dennoch seien sie angesichts der steigenden Nachfrage nach Oracles KI-Rechenzentren bereits weitgehend antizipiert worden. Es habe daher an positiven Überraschungen gemangelt./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
