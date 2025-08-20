DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.176 -0,1%Euro1,1710 -0,4%Öl66,48 +0,4%Gold3.626 -0,3%
09.09.25 22:15 Uhr
UnitedHealth-Aktien steigen an der NYSE dank Medicare-News kräftig an | finanzen.net

Die Aktien von UnitedHealth haben am Dienstag stark von positiv aufgenommen Geschäftsaussagen profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
298,30 EUR 27,30 EUR 10,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des US-Krankenversicherers schnellten an der NYSE letztlich um 8,64 Prozent auf 347,92 US-Dollar in die Höhe und setzten sich damit klar an die Spitze des Dow Jones Industrial.

UnitedHealth hatte sein Jahresziel für den bereinigten Gewinn bestätigt und zudem mitgeteilt, dass die Zahl der Versicherten in den am höchsten bewerteten Medicare-Versicherungstarifen im Einklang mit den eigenen Prognosen liegen wird. Damit dürfte dem Unternehmen die erhoffte Summe an Bonuszahlungen der US-Regierung zufließen. Einige Anleger hätten wohl eine geringere Versichertenzahl befürchtet, schrieb Analystin Lisa Gill von der US-Bank JPMorgan.

Mit dem Kurssprung am Dienstag hat sich das charttechnische Bild für die Aktien von UnitedHealth etwas aufgehellt. So konnte ein Teil der im Balkenchart ersichtlichen Kurslücke geschlossen werden, die Mitte Mai im Zuge einer Prognoseaussetzung nach unten aufgerissen worden war.

/la/nas

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
