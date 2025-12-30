S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren The Cigna Group Registered-Anteile an diesem Tag 302,68 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 33,038 The Cigna Group Registered-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen The Cigna Group Registered-Anteile wären am 05.01.2026 9.381,86 USD wert, da der Schlussstand 283,97 USD betrug. Damit wäre die Investition 6,18 Prozent weniger wert.
Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 74,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
