DAX23.725 -0,3%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1759 ±-0,0%Öl66,88 +1,0%Gold3.645 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Microsoft, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
Top News
Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie
Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Versicherungsriese im Check

Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander

09.09.25 09:32 Uhr
Zukunft der Allianz-Aktie unklar: Analysten zwischen Crash und Rally! | finanzen.net

Die Allianz-Aktie hat seit Jahresbeginn zugelegt - doch Analysten sind sich uneins, wie es weitergeht. Zwischen vorsichtiger Zurückhaltung und klaren Kaufempfehlungen ist alles vertreten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
352,90 EUR 0,90 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• JPMorgan hebt Kursziel für Allianz leicht von 350 auf 360 Euro an, stuft die Aktie aber weiter mit "Neutral" ein
• Analyst sieht nur noch geringes Kurspotenzial
• Berenberg rechnet mit Rally

Wer­bung

Rund 19 Prozent Kursplus hat der Versicherungskonzern Allianz seit Jahresstart erzielt. Was zunächst nach kräftigen Kursgewinnen klingt, wird beim Blick auf den breiten Markt relativiert: Der deutsche Leitindex DAX hat seit Januar in gleichem Ausmaß zulegen können.

Analyst sieht keine Kurssprünge

Und auch in den kommenden Monaten sollten Anleger nicht auf eine massive Kursrally hoffen - so zumindest schätzt JPMorgan-Analyst Kamran Hossain die Lage bei dem Versicherungskonzern ein. Der Experte der US-Bank hat in seiner jüngsten Analyse zwar das Kursziel für die Allianz-Aktie von 350 auf 360 Euro angehoben, zum Schlusskurs von 352,70 Euro am Montag entspricht dies aber einem überschaubaren Plus von rund zwei Prozent für den von Hossain veranschlagten Bewertungszeitraum bis April 2027.

Der Analyst vergibt entsprechend für die Allianz-Aktie auch nur ein "Neutral"-Rating und ändert seine Bewertung damit nicht. Er veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 Prozent. Die darauf fußende Bewertung adjustierte der Experte am Freitag um ausstehende Dividenden und Aktienrückkäufe, begründete der Experte das leicht erhöhte Kursziel.

Wer­bung

Auch andere Marktexperten sehen bei der Allianz-Aktie demnächst keinen Ausbruch nach oben. Die britische Investmentbank Barclays hat ein Kursziel von 329 Euro vergeben und rechnet damit sogar mit einem kräftigen Kursrückgang. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari in einer Studie mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial.

Berenberg-Analyst superbullish

Berenberg-Analyst Michael Christodoulou traut der Allianz-Aktie unterdessen ein Kursziel 431 Euro zu und vergibt ein "Buy"-Rating und widerspricht damit seinen Analystenkollegen. Die vergangenen Jahre hätten zu den erfolgreichsten für die Versicherungsbranche gehört, schrieb Michael Christodoulou in seinem vorliegenden Kommentar. Die nachhaltige steigende Profitabilität habe sich in deutlichen Kursgewinnen niedergeschlagen. Er geht davon aus, dass der Sektor seine Bewertungsgrenzen weiter verschieben kann. Der Experte nennt Ergebnissteigerungen, eine starke Solvabilität und das Überschusskapital als Triebfedern.

Am Montag steigt die Allianz-Aktie via XETRA zeitweise 0,45 Prozent auf 354,30 Euro.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen