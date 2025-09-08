Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander
Die Allianz-Aktie hat seit Jahresbeginn zugelegt - doch Analysten sind sich uneins, wie es weitergeht. Zwischen vorsichtiger Zurückhaltung und klaren Kaufempfehlungen ist alles vertreten.
• JPMorgan hebt Kursziel für Allianz leicht von 350 auf 360 Euro an, stuft die Aktie aber weiter mit "Neutral" ein
• Analyst sieht nur noch geringes Kurspotenzial
• Berenberg rechnet mit Rally
Rund 19 Prozent Kursplus hat der Versicherungskonzern Allianz seit Jahresstart erzielt. Was zunächst nach kräftigen Kursgewinnen klingt, wird beim Blick auf den breiten Markt relativiert: Der deutsche Leitindex DAX hat seit Januar in gleichem Ausmaß zulegen können.
Analyst sieht keine Kurssprünge
Und auch in den kommenden Monaten sollten Anleger nicht auf eine massive Kursrally hoffen - so zumindest schätzt JPMorgan-Analyst Kamran Hossain die Lage bei dem Versicherungskonzern ein. Der Experte der US-Bank hat in seiner jüngsten Analyse zwar das Kursziel für die Allianz-Aktie von 350 auf 360 Euro angehoben, zum Schlusskurs von 352,70 Euro am Montag entspricht dies aber einem überschaubaren Plus von rund zwei Prozent für den von Hossain veranschlagten Bewertungszeitraum bis April 2027.
Der Analyst vergibt entsprechend für die Allianz-Aktie auch nur ein "Neutral"-Rating und ändert seine Bewertung damit nicht. Er veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 Prozent. Die darauf fußende Bewertung adjustierte der Experte am Freitag um ausstehende Dividenden und Aktienrückkäufe, begründete der Experte das leicht erhöhte Kursziel.
Auch andere Marktexperten sehen bei der Allianz-Aktie demnächst keinen Ausbruch nach oben. Die britische Investmentbank Barclays hat ein Kursziel von 329 Euro vergeben und rechnet damit sogar mit einem kräftigen Kursrückgang. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari in einer Studie mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial.
Berenberg-Analyst Michael Christodoulou traut der Allianz-Aktie unterdessen ein Kursziel 431 Euro zu und vergibt ein "Buy"-Rating und widerspricht damit seinen Analystenkollegen. Die vergangenen Jahre hätten zu den erfolgreichsten für die Versicherungsbranche gehört, schrieb Michael Christodoulou in seinem vorliegenden Kommentar. Die nachhaltige steigende Profitabilität habe sich in deutlichen Kursgewinnen niedergeschlagen. Er geht davon aus, dass der Sektor seine Bewertungsgrenzen weiter verschieben kann. Der Experte nennt Ergebnissteigerungen, eine starke Solvabilität und das Überschusskapital als Triebfedern.
Am Montag steigt die Allianz-Aktie via XETRA zeitweise 0,45 Prozent auf 354,30 Euro.
