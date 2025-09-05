DAX23.699 -0,5%ESt505.361 ±-0,0%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.959 +0,7%Euro1,1768 +0,1%Öl66,40 +0,2%Gold3.654 +0,5%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Bayer-Aktie profitiert nicht von Kooperation mit Top-Investoren: Biotech-Initiativen in Asien forciert

09.09.25 11:52 Uhr
Bayer setzt auf Biotech-Boom in China - Bayer-Aktie reagiert überraschend schwach | finanzen.net

Bayer treibt seine Präsenz im chinesischen Biotechnologiesektor durch den Launch einer neuen Inkubator-Plattform voran. Bekommt die Bayer-Aktie einen Schub?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,79 EUR -0,33 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
• Bayer startet mit Co.Lab AdVenture eine neue Biotech-Innovationsplattform in China
• Hochkarätige Investoren an Bord
• Bayer-Aktie im Blick

Bayer mit China-Expansion

Am Montag stellte der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer seine "Co.Lab AdVenture"-Initiative vor, die Biotech-Startups mit führenden Venture-Capital-Fonds vernetzt und damit Bayers langfristige Wachstumsstrategie in Asien unterstreichen soll.

Das Ziel: Mit der Plattform sollen Biotech-Innovationen in China durch gezielte Förderung beschleunigt werden. Der Konzern baut seine Open-Innovation-Strategie in China, dem Land, in dem bereits 80 Prozent seiner großen klinischen Studien stattfinden, damit weiter aus.

Strategische Offensive im chinesischen Biotech-Markt

Mit dem Launch der Co.Lab AdVenture-Plattform verstärke Bayer seine Präsenz im wachstumsstarken chinesischen Biotech-Sektor erheblich, heißt es in einer zugehörigen Pressemitteilung des Unternehmens. Die Plattform fungiere dabei als Bindeglied zwischen vielversprechenden Startups und potenten Kapitalgebern, was den Zugang zu dringend benötigten Finanzierungsquellen und internationalen Investorennetzwerken erleichtern soll.

Hochkarätige Investoren steigen als Partner ein

Dabei konnte der deutsche Pharmariese durchaus prominente Partner ins Boot holen: Namhafte Investoren wie Shanghai Industrial Investment Capital und Legend Capital unterstützen die Initiative als strategische Partner, mit IDG Capital und Bayland Capital haben sich weitere Venture-Capital-Gesellschaften dem Projekt angeschlossen. Diese Partner werden den Angaben zufolge nicht nur Kapital bereitstellen, sondern den geförderten Startups auch strategische Beratung und maßgeschneiderte Unterstützung bieten.

"Zusammenarbeit ist für die Förderung pharmazeutischer Innovationen von entscheidender Bedeutung", wird Dr. Jürgen Eckhardt, Leiter Business Development & Licensing bei Bayer Pharmaceuticals, in der Pressemitteilung zitiert. "Dank der Einführung von Bayer Co.Lab AdVenture können wir gemeinsam mit führenden Risikokapitalfirmen Biotech-Startups unterstützen, indem wir ihnen Zugang zu globalen Finanzierungs- und Investitionsnetzwerken ermöglichen und so ihr Wachstum beschleunigen. Wir werden die Zusammenarbeit mit innovativen Startups und Partnern weiter vertiefen und transformative Innovationen vorantreiben, um globale Gesundheitsherausforderungen anzugehen und die Ergebnisse für Patientinnen und Patienten weltweit zu verbessern."

Bayer-Aktie fällt

Am Markt kann die Nachricht der Bayer-Aktie keinen Schub verpassen. Im XETRA-Handel geht es am Dienstag zeitweise 1,75 Prozent auf 27,76 Euro abwärts. Seit dem Tief im April, als die Bayer-Aktie bis auf 18,38 Euro abgerutscht war, hat sich der Anteilsschein aber deutlich erholt: Allein im letzten Monat ging es um fast acht Prozent nach oben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen