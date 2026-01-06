Angesichts zunehmender Unsicherheiten rät Fidelity zu Unternehmen mit starken Marken, stabilen Erträgen und soliden Bilanzen. Solche Qualitätsaktien könnten helfen, Risiken zu minimieren. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Heute im Fokus DAX schließt höher als je zuvor -- Wall Street beendet Handel im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS im Fokus Amgen: Übernahme von Dark Blue für hunderte Millionen Dollar. Morgan Stanley-Expertin äußert sich kritisch zu Brenntag. Trump erwägt Subventionen für Öl-Konzerne. Kupferpreis mit neuem Rekord. Deutsche Inflation im Gesamtjahr 2025 bei 2,2 Prozent - Rückgang im Dezember. Nur noch Geheimtraining im BVB-Trainingslager. UBS bestätigt Verkaufsempfehlung für Tesla. Nestlé ruft SMA-Babynahrung zurück.

