Apple-Aktie reagiert mit Verlusten: iPhone-Riese stellt dünneres Modell vor

09.09.25 20:17 Uhr
Apple-Aktie gibt an der NASDAQ ab: Neues iPhone vorgestellt

Apple erweitert sein iPhone-Angebot um ein dünneres Modell. Das hat der iPhone-Riese auf seiner Keynote noch präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
200,00 EUR -1,90 EUR -0,94%
Samsung
70.100,00 KRW 600,00 KRW 0,86%
Das iPhone Air ist 5,6 Millimeter dick und wirkt damit schlanker als die anderen Varianten. Es sei das bisher dünnste iPhone-Modell, betonte Apple-Manager John Ternus bei der Vorstellung. Zugleich verspricht Apple die Leistung eines MacBook-Notebooks und einen besonders robusten Gehäuse-Schutz.

Das neue iPhone 17 gibt es darüber hinaus auch wie gewohnt als Standard-Modell und als teurere Pro-Version mit mehr Funktionen. Das Pro-Modell gibt es mit Orange auch in einer knalligen Farbe.

Apple schrumpfte die Technik

Das schlankere Design erforderte einen technischen Spagat von Apple. So gibt es nur ein Kamera-Objektiv. Dank Software und dem Linsen-Design soll aber auch eine Telefoto-Kamera mit 12 Megapixeln integriert sein. Die Chips wurden geschrumpft, um möglichst viel Platz für die Batterie zu bieten. Dennoch entwarf Apple einen neuen externen Akku, der von Magneten an der Rückseite des Gerätes gehalten wird.

Analysten unsicher

Einige Marktbeobachter zeigten sich vorab nach Bekanntwerden erster Details in Medienberichten skeptisch, wie populär ein solches Modell sein kann. So verwies etwa Craig Moffett von der Finanzfirma Moffett Nathanson darauf, dass das Design für kürzere Batterielaufzeiten sorgen dürfte: "Ich bin nicht sicher, dass Leute allzu scharf darauf sein werden, einen solchen Kompromiss einzugehen."

Spekulationen über ein zusätzliches dünneres iPhone hatte es schon seit einiger Zeit gegeben. Samsung kam Apple in dem Segment mit dem 5,8 Millimeter dicken Modell Galaxy Edge einige Monate zuvor.

Im NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 1,46 Prozent tiefer bei 234,38 US-Dollar.

/so/DP/nas

CUPERTINO (dpa-AFX)

