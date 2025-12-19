DAX 24.288 +0,0%ESt50 5.753 -0,1%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 11,91 +1,4%Nas 23.308 +1,3%Bitcoin 76.742 +1,4%Euro 1,1748 +0,3%Öl 61,73 +2,0%Gold 4.424 +2,0%
Apple Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Aktuelle Marktdaten zeigten, dass sich Angebot und Nachfrage nach dem iPhone mittlerweile fast die Waage hielten, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vorlaufzeiten selbst für das Basismodell ließen nach./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 21:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 06:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

