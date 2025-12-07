Apple Aktie
Marktkap. 3,53 Bio. EUR
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die wöchentlichen Verfügbarkeiten der Produkte. Die Lieferzeiten der iPhone 17-Serie hätten sich um einen Tag verkürzt, was der Entwicklung im Vorjahr beim iPhone 16 gleiche./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 276,90
|Abst. Kursziel*:
10,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 277,80
|Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 288,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
