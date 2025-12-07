DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.408 -0,2%Top 10 Crypto 12,01 -0,4%Nas 23.557 -0,1%Bitcoin 77.387 -0,1%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,70 -1,8%Gold 4.194 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, TKMS im Fokus
Top News
Nach Durchmarsch von NVIDIA-Aktie & Co: Das muss Europas Halbleiterindustrie 2026 besser machen Nach Durchmarsch von NVIDIA-Aktie & Co: Das muss Europas Halbleiterindustrie 2026 besser machen
Bayer-Aktie steigt deutlich: JPMorgan verdoppelt Kursziel und stuft hoch Bayer-Aktie steigt deutlich: JPMorgan verdoppelt Kursziel und stuft hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
237,85 EUR -1,45 EUR -0,61 %
STU
277,80 USD -1,00 USD -0,36 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,53 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

17:36 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
237,85 EUR -1,45 EUR -0,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die wöchentlichen Verfügbarkeiten der Produkte. Die Lieferzeiten der iPhone 17-Serie hätten sich um einen Tag verkürzt, was der Entwicklung im Vorjahr beim iPhone 16 gleiche./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:44 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 276,90		 Abst. Kursziel*:
10,15%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 277,80		 Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

17:36 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:36 Apple Neutral UBS AG
04.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

FSG Trading Idee Trading Idee Trading Idee: Apple - Three Black Crows - Zwischenkorrektur läuft Trading Idee: Apple - Three Black Crows - Zwischenkorrektur läuft
finanzen.net Apple Aktie News: Apple fällt am Montagnachmittag
ING Bank Deutschland AG DAX - Kursziel bei 24.000 Punkten übertroffen - und jetzt?
BNP Paribas dailyAktien: Apple – Kursziele angehoben
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3
finanzen.net Google schließt zu OpenAI auf: Alphabet-Aktie hat Microsoft beim Börsenwert überholt
finanzen.net Apple Aktie News: Apple verbilligt sich am Freitagabend
New York Times App That Tracks ICE Raids Sues U.S., Saying Officials Pressured Apple to Remove It
Benzinga Evaluating Apple Against Peers In Technology Hardware, Storage &amp; Peripherals Industry
EN, Apple Apple Fitness+ expands to 28 new markets
Zacks Here is What to Know Beyond Why Apple Inc. (AAPL) is a Trending Stock
EN, Apple Apple Manufacturing Academy launches virtual programming
EN, Apple Apple unveils new 14‑inch MacBook Pro powered by the M5 chip
EN, Apple Apple reports fourth quarter results
EN, Apple Apple announces finalists for the 2025 App Store Awards
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen