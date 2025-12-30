ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Apple auf 'Underweight' - Ziel 230 Dollar
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Auswertung aktueller Auslieferungszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die implizierten iPhone-Verkäufe in China seien im November stark geblieben, schrieb Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für die kurzfristige Stärke seien wohl gestaffelte Markteinführungen und die Anpassung der Lagerbestände. Sein weiterhin skeptisches Votum basiere indes auf dem unsicheren Wachstumsumfeld, regulatorischen Risiken im Dienstleistungsbereich, einer undefinierten Strategie mit Blick auf Künstliche Intelligenz und einer hohen Bewertung der Aktien./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 19:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 20:01 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent