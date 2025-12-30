ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Apple auf 'Underweight' - Ziel 230 Dollar

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Auswertung aktueller Auslieferungszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die implizierten iPhone-Verkäufe in China seien im November stark geblieben, schrieb Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für die kurzfristige Stärke seien wohl gestaffelte Markteinführungen und die Anpassung der Lagerbestände. Sein weiterhin skeptisches Votum basiere indes auf dem unsicheren Wachstumsumfeld, regulatorischen Risiken im Dienstleistungsbereich, einer undefinierten Strategie mit Blick auf Künstliche Intelligenz und einer hohen Bewertung der Aktien./la/bek

