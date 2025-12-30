DAX24.344 ±-0,0%Est505.757 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 +2,8%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.574 +0,8%Euro1,1774 ±0,0%Öl62,07 +0,5%Gold4.358 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Nike 866993 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew -- DroneShield im Fokus
Top News
Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Energiekontor: Mit Rückenwind ins neue Jahr Energiekontor: Mit Rückenwind ins neue Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Apple auf 'Underweight' - Ziel 230 Dollar

30.12.25 08:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
232,15 EUR -0,60 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Auswertung aktueller Auslieferungszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die implizierten iPhone-Verkäufe in China seien im November stark geblieben, schrieb Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für die kurzfristige Stärke seien wohl gestaffelte Markteinführungen und die Anpassung der Lagerbestände. Sein weiterhin skeptisches Votum basiere indes auf dem unsicheren Wachstumsumfeld, regulatorischen Risiken im Dienstleistungsbereich, einer undefinierten Strategie mit Blick auf Künstliche Intelligenz und einer hohen Bewertung der Aktien./la/bek

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 19:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 20:01 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
09:11Apple UnderweightBarclays Capital
22.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
15.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
09.12.2025Apple NeutralUBS AG
08.12.2025Apple NeutralUBS AG
21.11.2025Apple NeutralUBS AG
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:11Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen