Apple Aktie

Apple Aktien-Sparplan
234,00 EUR -1,00 EUR -0,43 %
STU
272,82 USD +0,29 USD +0,11 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,47 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

08:01 Uhr
Apple Hold
Apple Inc.
234,00 EUR -1,00 EUR -0,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Im Vorfeld des chinesischen "Singles' Day" am 11. November hätten Promotion-Aktionen in China den dortigen iPhone-Absatz gegenüber dem Vorjahr um mehr als 40 Prozent nach oben getrieben, was wahrscheinlich einen Rekord bedeute, schrieb Edison Lee in seinem Kommentar vom Sonntag. In der letzten Woche davor habe die Wachstumsdynamik aber nachgelassen. Eine Untersuchung in sechs Märkten zeige auch, dass es - abgesehen vom Basismodell - kaum längere Lieferzeiten für das iPhone 17 gebe. Der Absatz dürfte den Höhepunkt erreicht haben und sich bis zum Jahresende normalisieren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 246,99
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 272,41		 Abst. Kursziel*:
-9,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 272,82		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,47%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Apple Inc. zu myNews hinzufügen