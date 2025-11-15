Apple Aktie
Marktkap. 3,47 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Im Vorfeld des chinesischen "Singles' Day" am 11. November hätten Promotion-Aktionen in China den dortigen iPhone-Absatz gegenüber dem Vorjahr um mehr als 40 Prozent nach oben getrieben, was wahrscheinlich einen Rekord bedeute, schrieb Edison Lee in seinem Kommentar vom Sonntag. In der letzten Woche davor habe die Wachstumsdynamik aber nachgelassen. Eine Untersuchung in sechs Märkten zeige auch, dass es - abgesehen vom Basismodell - kaum längere Lieferzeiten für das iPhone 17 gebe. Der Absatz dürfte den Höhepunkt erreicht haben und sich bis zum Jahresende normalisieren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Hold
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 246,99
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 272,41
|Abst. Kursziel*:
-9,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 272,82
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,47%
|
Analyst Name:
Edison Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 288,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|08:01
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.