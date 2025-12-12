DAX 24.275 +0,4%ESt50 5.758 +0,7%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 12,02 +2,9%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.273 +1,5%Euro 1,1749 +0,1%Öl 60,84 -0,6%Gold 4.329 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street fester erwartet -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Fresenius-Aktien knacken Korrekturtrend - Favorit von Morgan Stanley Fresenius-Aktien knacken Korrekturtrend - Favorit von Morgan Stanley
Airbus-Aktie gefragt: Deutschland ordert 20 weitere Kampfhubschrauber Airbus-Aktie gefragt: Deutschland ordert 20 weitere Kampfhubschrauber
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
237,10 EUR +0,10 EUR +0,04 %
STU
279,13 USD +1,07 USD +0,38 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,5 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

14:01 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
237,10 EUR 0,10 EUR 0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wartezeit auf ein neues iPhone 17 sei zuletzt etwas gestiegen, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Montag vorliegenden Auswertung aktueller Daten. Im Schnitt müssten sich Käufer mit etwa 5 Tagen zwei Tage länger gedulden als in der entsprechenden Vorjahreswoche. Auf das Basismodell müssten sie sogar mehr als eine Woche warten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: J2R / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 278,28		 Abst. Kursziel*:
9,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 279,13		 Abst. Kursziel aktuell:
9,27%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

14:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Apple Neutral UBS AG
08.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Apple Neutral UBS AG
04.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Apple-Aktie dennoch freundlich: Niederlage vor Gericht im Epic Games-Fall um Fortnite-Entwickler
finanzen.net Apple Aktie News: Apple behauptet sich am Freitagabend
finanzen.net Apple Aktie News: Apple legt am Nachmittag zu
dpa-afx Volksbanken ermöglichen iPhone-Zahlungen ohne Apple Pay
wikifolio Wochenschwerpunkt - Vier Trümpfe für Wall Street
finanzen.net Telekom-Aktie dennoch freundlich: Warnungen vor Monopol bei Glasfaserausbau werden lauter
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel im Plus
UBS Apple – Pullback oder Korrektur?
MotleyFool 1 Reason I'm Watching Apple Heading Into 2026
Zacks The Zacks Analyst Blog Apple, Alphabet, Amazon and Microsoft
MotleyFool Warren Buffett Says Buy This Vanguard Index Fund -- It Could Turn $400 Per Month Into $835,000 With Help From Nvidia, Apple, and Microsoft
Cnet The Apple iPhone 17 Pro Keeps Cool While Playing the Hottest Mobile Games
MotleyFool Prediction: These 2 Unstoppable Stocks Will Join Nvidia, Apple, Alphabet, and Microsoft in the $3 Trillion Club by 2027
Cnet M5 vs. M4 vs. M4 Pro vs. M4 Max: Which Apple Chip Do You Need?
Benzinga Competitor Analysis: Evaluating Apple And Competitors In Technology Hardware, Storage &amp; Peripherals Industry
Zacks After a 42% Six-Month Rally, What's Next for Apple Stock in 2026?
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen