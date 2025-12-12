Apple Aktie
Marktkap. 3,5 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wartezeit auf ein neues iPhone 17 sei zuletzt etwas gestiegen, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Montag vorliegenden Auswertung aktueller Daten. Im Schnitt müssten sich Käufer mit etwa 5 Tagen zwei Tage länger gedulden als in der entsprechenden Vorjahreswoche. Auf das Basismodell müssten sie sogar mehr als eine Woche warten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:00 / GMT
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 278,28
|Abst. Kursziel*:
9,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 279,13
|Abst. Kursziel aktuell:
9,27%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 288,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
