Airbus-Aktie gefragt: Deutschland ordert 20 weitere Kampfhubschrauber
Deutschland bestellt bei Airbus noch mehr Kampfhubschrauber.
Werte in diesem Artikel
Der Staat habe eine Option aus seinem Vertrag vom Dezember 2023 gezogen und seine damalige Bestellung um 20 Stück auf 82 leichte Kampfhubschrauber vom Typ H145M aufgestockt, teilte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Montag in Donauwörth mit. Die erste Maschine aus dem Großauftrag hat die Bundeswehr im November 2024 erhalten. Seither wurden weitere ausgeliefert.
Die Airbus-Aktie gewinnt zeitweise im XETRA-Handel 0,85 Prozent auf 195,58 Euro.
/stw/stk
DONAUWÖRTH (dpa-AFX)
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com