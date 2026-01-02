DAX25.126 ±0,0%Est505.903 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 +0,8%Nas23.451 -0,6%Bitcoin77.741 -0,5%Euro1,1654 -0,2%Öl61,21 +1,4%Gold4.460 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Trump will Militärausgaben erhöhen - Auswirkungen auf Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS? Trump will Militärausgaben erhöhen - Auswirkungen auf Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS?
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Stabiler Ausblick

Airbus-Aktie fester: Fitch bestätigt Airbus mit "A" - künftig keine Ratings mehr

08.01.26 16:22 Uhr
Fitch bestätigt Airbus mit "A" - Aktie reagiert positiv | finanzen.net

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von Airbus mit "A" bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
215,70 EUR 1,70 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Ausblick für das IDR-Rating ist stabil. Die Bestätigung und der stabile Ausblick spiegeln nach Angaben der Ratingagentur die nachhaltige Profitabilität und die Cashflow-Generierung wider, auch wenn Fitch für 2025 und 2026 etwas geringere Auslieferungen als bislang erwartet. Fitch hob zudem die herausragenden Marktpositionen des Konzerns in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt hervor. Airbus profitiere von einer umfassenden geografischen und kundenbezogenen Diversifizierung sowie einem beträchtlichen Auftragsbestand an Verkehrsflugzeugen, der mittelfristig eine gute Umsatzvisibilität gewährleiste. Eine robuste Kapitalstruktur und eine signifikante Netto-Cash-Position unterstützten die starke finanzielle Flexibilität zusätzlich.

Wer­bung

Wie Fitch weiter mitteilte, werden die Ratings von Airbus aus kommerziellen Gründen zurückgezogen und künftig keine Ratings oder analytischen Berichte mehr für das Unternehmen bereitgestellt.

Die Airbus-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,65 Prozent höher bei 215,25 Euro.

DJG/brb/ros

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Naiyyer / Shutterstock.com, Dr_Flash / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
02.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
22.12.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
18.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
02.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
22.12.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
18.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen