Airbus Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Airbus SE Hold

10:51 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 205 auf 210 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter setzt laut seiner Einschätzung vom Sonntag nach wie vor auf Rüstungswerte. Die US-Militäraktion in Venezuela sowie die Grönland-Frage hätten die geopolitische Unsicherheit weiter erhöht. Seine Erwartung eines Dekade langen Anstiegs der europäischen Rüstungsausgaben sieht er bestätigt. Die Rüstungsbranche sei zudem niedriger bewertet als der Bereich zivile Luftfahrt. Bei Airbus sieht er gewisse Risiken für die Auslieferungsziele für 2026./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
215,75 €		 Abst. Kursziel*:
-2,67%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
215,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,57%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

10:51 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 Airbus Buy UBS AG
06.01.26 Airbus Outperform Bernstein Research
02.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

