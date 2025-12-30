DAX24.518 +0,7%Est505.798 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.711 +0,9%Euro1,1761 -0,1%Öl62,18 +0,7%Gold4.398 +1,6%
Airbus-Aktie gesucht: China Aircraft Leasing ordert 30 weitere A320neo

30.12.25 13:46 Uhr
Airbus-Aktie gesucht: Großauftrag von China Aircraft Leasing | finanzen.net

Die China Aircraft Leasing Group (CALC) hat bei Airbus eine Festbestellung über 30 Flugzeuge der A320neo-Familie unterzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
197,02 EUR 1,22 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd
0,58 USD 0,01 USD 1,84%
Charts|News|Analysen

Durch die Vereinbarung erhöht sich die Gesamtzahl der von CALC bestellten Airbus-Flugzeuge auf 282, davon 203 Flugzeuge der A320neo-Familie. "Unsere langjährige Partnerschaft mit Airbus war für das Wachstum von CALC von zentraler Bedeutung", wird Mike Poon, Executive Director und CEO der Fluggesellschaft, in der Mitteilung zitiert.

Zwischenzeitlich steigt die Airbus-Aktie im XETRA-Handel um 0,64 Prozent auf 197,32 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
22.12.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
18.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
10.12.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.12.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
18.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
10.12.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

