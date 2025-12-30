Airbus-Aktie gesucht: China Aircraft Leasing ordert 30 weitere A320neo
Die China Aircraft Leasing Group (CALC) hat bei Airbus eine Festbestellung über 30 Flugzeuge der A320neo-Familie unterzeichnet.
Durch die Vereinbarung erhöht sich die Gesamtzahl der von CALC bestellten Airbus-Flugzeuge auf 282, davon 203 Flugzeuge der A320neo-Familie. "Unsere langjährige Partnerschaft mit Airbus war für das Wachstum von CALC von zentraler Bedeutung", wird Mike Poon, Executive Director und CEO der Fluggesellschaft, in der Mitteilung zitiert.
Zwischenzeitlich steigt die Airbus-Aktie im XETRA-Handel um 0,64 Prozent auf 197,32 Euro.
