Vorwürfe

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa

02.12.25 17:56 Uhr
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ziehen an: Kritische Aussagen von Putin zur Rolle Europas beim Friedensplan beflügeln | finanzen.net

Die deutschen Rüstungswerte haben am Dienstagnachmittag nach kritischen Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Rolle Europas beim Ukraine-Friedensplan der USA merklich angezogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
191,40 EUR -2,18 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DEUTZ AG
7,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
68,30 EUR 2,30 EUR 3,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
49,36 EUR 1,44 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.498,00 EUR 53,50 EUR 3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien von Rheinmetall notierten via XETRA letztlich 2,90 Prozent im Plus bei 1.490,00 Euro und waren damit Spitzenreiter im DAX. Im MDAX gewannen RENK 1,86 Prozent auf 48,97 Euro und HENSOLDT 2,95 Prozent auf 68,15 Euro.

Wer­bung

Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax warf Putin den europäischen Ländern vor, keine friedliche Agenda in den Gesprächen über die Ukraine haben. Die von Europa vorgeschlagenen Änderungen am Friedensplan der USA zielten nur darauf ab, den Friedensprozess zu blockieren und Forderungen zu stellen, die für Russland inakzeptabel seien. Europa könne zur Rückkehr an den Verhandlungstisch zugelassen werden, wenn es die "Realitäten vor Ort" berücksichtige.

/edh/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

