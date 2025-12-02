DAX23.694 +0,4%Est505.687 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +4,4%Nas23.519 +1,0%Bitcoin77.807 +4,7%Euro1,1610 ±-0,0%Öl63,00 -0,5%Gold4.185 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen höher -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Tesla, BMW, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Top News
Löst der geplante Deutschlandfonds eine Neubauwelle aus? Drei potenzielle Gewinner! Löst der geplante Deutschlandfonds eine Neubauwelle aus? Drei potenzielle Gewinner!
Bitcoin wieder über 90.000-Dollar-Marke: Kryptomärkte stabilisieren sich nach jüngstem Einbruch Bitcoin wieder über 90.000-Dollar-Marke: Kryptomärkte stabilisieren sich nach jüngstem Einbruch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Quartalsbericht vorgelegt

MongoDB-Aktie im Höhenrausch: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Prognose angehoben

02.12.25 15:32 Uhr
MongoDB-Aktie springt an der NASDAQ zweistellig hoch: Atlas-Wachstum beschleunigt auf - Jahresausblick erhöht | finanzen.net

MongoDB hat starke Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und die eigene Prognose übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MongoDB
354,10 EUR 72,40 EUR 25,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Gesamtumsatz im dritten Quartal betrug 628,3 Millionen US-Dollar
• Umsatz der Cloud-Datenbank Atlas wuchs um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
• MongoDB hob die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an

Wer­bung

Starkes Wachstum bei Cloud-Plattform Atlas

MongoDB meldete für das am 31. Oktober 2025 beendete dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Gesamtumsatz von 628,3 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ergebnis lag über den zuvor ausgegebenen Prognosen des Unternehmens.

Wesentlicher Wachstumstreiber war die Cloud-Datenbankplattform Atlas, deren Umsatz im Quartal um 30 Prozent zulegte und 75 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte. Die Abonnementerlöse stiegen um 19 Prozent auf 609,1 Millionen US-Dollar. Im dritten Quartal gewann MongoDB zudem 2.600 neue Kunden hinzu und verzeichnete zum 31. Oktober 2025 über 62.500 Gesamtkunden.

CJ Desai, President und Chief Executive Officer von MongoDB, kommentierte die Ergebnisse in der Pressemitteilung: "MongoDB lieferte starke Ergebnisse im dritten Quartal, die das obere Ende unserer Prognose übertrafen, angetrieben durch die anhaltende Stärke von Atlas, dessen Wachstum sich auf 30 % gegenüber dem Vorjahr beschleunigte."

Wer­bung

Deutliche Margenverbesserung und Cashflow-Steigerung

Neben dem Umsatzwachstum erzielte MongoDB eine signifikante Verbesserung der Rentabilität auf bereinigter Basis. Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 123,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 101,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Nettogewinn je Aktie belief sich auf 1,32 US-Dollar pro Aktie, gegenüber einem bereinigten Nettoverlust von 1,16 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr.

Auf GAAP-Basis verringerte sich der operative Verlust von 27,9 Millionen US-Dollar auf 18,4 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust sank von 9,8 Millionen US-Dollar (0,13 USD pro Aktie) auf 2,0 Millionen US-Dollar (0,02 USD pro Aktie).

Die Liquidität verbesserte sich ebenfalls stark: Der Free Cash Flow betrug im Quartal 140,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 34,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Zum Stichtag 31. Oktober 2025 verfügte MongoDB über 2,3 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln und Äquivalenten.

Wer­bung

Anhebung der Jahresprognose und CEO-Wechsel

Aufgrund der Ergebnisse des dritten Quartals erhöhte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2026. Es wird nun ein Gesamtumsatz zwischen 2,434 Milliarden US-Dollar und 2,439 Milliarden US-Dollar erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis (Non-GAAP) wird in einer Spanne von 436,4 Millionen US-Dollar bis 440,4 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Zuvor hatte MongoDB die Ernennung von Chirantan "CJ" Desai zum neuen President und Chief Executive Officer bekannt gegeben. Desai folgt auf Dev Ittycheria, der diese Position elf Jahre innehatte.

Aktienreaktion

Der Markt reagierte äußerst positiv auf die übertroffenen Quartalszahlen und die erhöhte Jahresprognose. Die MongoDB-Aktie steigt an der NASDAQ zeitweise um 24,53 Prozent auf 409,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: MongoDB und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf MongoDB

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MongoDB

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu MongoDB

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MongoDB

DatumRatingAnalyst
13.08.2019MongoDB NeutralCompass Point
06.06.2019MongoDB BuyCanaccord Adams
06.06.2019MongoDB BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019MongoDB BuyNeedham & Company, LLC
15.05.2019MongoDB OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.06.2019MongoDB BuyCanaccord Adams
06.06.2019MongoDB BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019MongoDB BuyNeedham & Company, LLC
15.05.2019MongoDB OverweightBarclays Capital
14.03.2019MongoDB BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
13.08.2019MongoDB NeutralCompass Point
23.10.2017MongoDB HoldNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MongoDB nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen