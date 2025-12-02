DAX23.700 +0,5%Est505.690 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +4,4%Nas23.506 +1,0%Bitcoin77.807 +4,7%Euro1,1603 -0,1%Öl62,97 -0,6%Gold4.185 -1,1%
Volatilität auf Höchstwert

Beyond Meat-Aktie: Starke Volatilität nach Spekulationen um Short Squeeze

02.12.25 15:36 Uhr
Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ extrem volatil: Short Squeeze-Gerüchte schieben nur kurzfristig an | finanzen.net

Der massive Kurssprung bei der Beyond Meat-Aktie setzt sich nicht nachhaltig fort. Vermutet werden spekulativer Handel und ein Short Squeeze.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,18 EUR 0,04 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Beyond Meat-Kurssprung scheint vor allem durch Short Squeeze-Aktivität und spekulativen Optionshandel getrieben
• Implizite Volatilität erreichte einen der höchsten Jahreswerte
• Analysten behalten das Votum "Strong Sell"

Spekulation und Short Squeeze befeuern Kursrally

Die Aktie von Beyond Meat verzeichnete am Montag eine massive Kursrally, die scheinbar von spekulativem Handel und einem erwarteten Short Squeeze ausgelöst wurde. Der Kursanstieg von über 36 Prozent auf 1,34 US-Dollar erfolgte, obwohl das Unternehmen keine bedeutenden geschäftlichen Nachrichten veröffentlichte. Beobachter sehen die Ursache für die Dynamik im hohen Short Interest der Aktie, da bearish positionierte Händler ihre Positionen bei steigenden Preisen schließen mussten und dadurch zusätzlichen Kaufdruck erzeugten, wie es unter anderem bei TipRanks heißt. Am Dienstag zeigt sich jedoch eine Bewegung nach unten: Zeitweise verliert die Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ 2,99 Prozent auf 1,299 US-Dollar.

Die Handelsaktivität im Optionsmarkt unterstrich die kurzfristige bullishe Wende: Es wurden rund 76.000 Kontrakte gehandelt, wobei Call-Optionen (Wetten auf steigende Kurse) dominierten, so das Portal. Das Put-zu-Call-Verhältnis sank auf nur 0,09, weit unter dem Normalwert von 0,47, was auf eine starke optimistische Positionierung der Händler hindeutet. Die implizite Volatilität stieg auf 161,67, einen der höchsten Jahreswerte, was die Erwartung großer täglicher Kursschwankungen signalisiert.

Kontrast zu fundamentalen Herausforderungen

Der jüngste Kursanstieg steht im deutlichen Kontrast zu den anhaltenden fundamentalen Herausforderungen des Unternehmens. Beyond Meat kämpft weiterhin mit sinkender Nachfrage und hohen Kosten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 sanken die Nettoerlöse um 13,3 Prozent auf 70,2 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 110,7 Millionen US-Dollar und eine sinkende Bruttomarge von 10,3 Prozent.

Die Liquidität des Unternehmens belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 131,1 Millionen US-Dollar. Dem stehen langfristige Schulden in Höhe von rund 1,2 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Analysten bleiben skeptisch

Die Wall Street hat ihre Einschätzung ungeachtet der jüngsten Kursrally nicht geändert. Der Analystenkonsens wird laut TipRanks-Daten weiterhin als "Strong Sell" bewertet. Basierend auf den jüngsten 12-Monatsratings empfehlen vier Analysten den Verkauf und einer das Halten der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,93 US-Dollar pro Aktie, was auf ein erwartetes Abwärtspotenzial von über 30 Prozent hindeutet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Pavel Kapysh / Shutterstock.com

mehr Analysen