Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beyond Meat nach Zahlen von 112 auf 105 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das dritte Quartal des Fleischersatz-Herstellers zeige eine deutlich abgeschwächte Umsatzdynamik, schrieb Analyst Adam Samuelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem belasteten widersprüchliche Aussagen über eine mögliche Kooperation mit dem Fastfood-Riesen McDonald's, der für 2021 einen vegetarischen Burger angekündigt habe. Samuelson senkte seine Umsatzschätzungen für 2021 und 2022./gl/edh

