NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beyond Meat nach Quartalszahlen von 136 auf 89 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Fleischersatz-Hersteller habe noch schlechter als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analystin Alexia Howard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem deute der Ausblick auf die kommenden Quartale auf unerwartet schwierige Zeiten hin./gl/ag