LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beyond Meat nach Quartalszahlen des Fleischersatzherstellers auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 13 US-Dollar belassen. Der Verlust je Aktie und das Bruttoergebnis seien höher als von ihm befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Benjamin Theurer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he