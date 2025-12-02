Infineon-Aktie im Plus: Vertrag von Vorständin Reichart vorzeitig bis 2030 verlängert
Infineon hat den Vertrag von Elke Reichart, Vorstandsmitglied und Chief Digitalization and Sustainability Officer (CDSO), vorzeitig bis zum 31. Oktober 2030 verlängert.
Werte in diesem Artikel
Der ursprüngliche Vertrag von Elke Reichart wäre laut Mitteilung Ende Oktober 2026 ausgelaufen. Als CDSO sei Reichart weiterhin für konzernweite Digitalisierungsprojekte, IT-Infrastruktur und Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon verantwortlich.
Die Infineon-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,92 Prozent höher bei 35,73 Euro.
DJG/uxd/mgo
DOW JONES
Sean Gallup/Getty Images, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
