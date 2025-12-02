DAX23.697 +0,5%Est505.691 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +1,4%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.511 +1,6%Euro1,1624 +0,1%Öl62,78 -0,9%Gold4.220 -0,3%
Infineon-Aktie im Plus: Vertrag von Vorständin Reichart vorzeitig bis 2030 verlängert

02.12.25 14:42 Uhr
Infineon-Aktie gefragt: Vertragsverlängerung für Vorständin Reichart | finanzen.net

Infineon hat den Vertrag von Elke Reichart, Vorstandsmitglied und Chief Digitalization and Sustainability Officer (CDSO), vorzeitig bis zum 31. Oktober 2030 verlängert.

Infineon AG
35,76 EUR 0,30 EUR 0,85%
Der ursprüngliche Vertrag von Elke Reichart wäre laut Mitteilung Ende Oktober 2026 ausgelaufen. Als CDSO sei Reichart weiterhin für konzernweite Digitalisierungsprojekte, IT-Infrastruktur und Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon verantwortlich.

Die Infineon-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,92 Prozent höher bei 35,73 Euro.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

