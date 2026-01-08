Infineon Aktie
Marktkap. 54,87 Mrd. EURKGV 43,32
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit dem Chef des Halbleiterherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Segment Künstliche Intelligenz habe sich dynamischer entwickelt als noch vor Monaten erwartet, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Geschäftsjahr könne Infineon daher das eigene Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro im KI-Geschäft übertreffen./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,62 €
|Abst. Kursziel*:
15,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
