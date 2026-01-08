DAX 25.262 +0,5%ESt50 5.997 +1,6%MSCI World 4.515 +0,7%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.713 +1,0%Bitcoin 77.614 -0,5%Euro 1,1637 -0,2%Öl 63,15 +0,7%Gold 4.508 +0,7%
Infineon Aktie

41,73 EUR +1,04 EUR +2,56 %
STU
Marktkap. 54,87 Mrd. EUR

KGV 43,32
WKN wurde kopiert
WKN 623100

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
Symbol IFNNF

Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
41,73 EUR 1,04 EUR 2,56%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit dem Chef des Halbleiterherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Segment Künstliche Intelligenz habe sich dynamischer entwickelt als noch vor Monaten erwartet, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Geschäftsjahr könne Infineon daher das eigene Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro im KI-Geschäft übertreffen./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,62 €		 Abst. Kursziel*:
15,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

21:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Infineon Overweight Barclays Capital
05.01.26 Infineon Buy Warburg Research
05.01.26 Infineon Outperform Bernstein Research
01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

dpa-afx Verhaltene Aussagen Infineon-Aktie revidiert Gewinne der beiden Vortage Infineon-Aktie revidiert Gewinne der beiden Vortage
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus
finanzen.net DAX-Handel aktuell: Am Mittag Pluszeichen im DAX
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich mittags im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: So performt der TecDAX mittags
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Freitagmittag
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Freitagshandels
PR Newswire Durin Debuts MagicKey(™): The First Multi-Factor Authentication for Home Entry
Semiconductor Today Infineon adds new packages to CoolSiC MOSFET 750V G2 family
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, sell
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of the shares received as part of the Annual Success Bonus, also to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Transfer of shares as part of the Annual Success Bonus
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Annual Success Bonus to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Annual Success Bonus
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Sale of shares as part of the Infineon-Short Term Incentive to cover tax and fees
