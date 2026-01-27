Airbus Aktie
Marktkap. 159,77 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 255 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte seine Schätzungen am Dienstagabend an geringere Flugzeug-Auslieferungen und den schwachen US-Dollar an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:21 / GMT
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
199,56 €
|Abst. Kursziel*:
20,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
196,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,17%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
235,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
