Airbus Aktie

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
Symbol EADSF

JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE Overweight

08:01 Uhr
Airbus SE Overweight
Airbus SE
196,44 EUR -2,92 EUR -1,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 255 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte seine Schätzungen am Dienstagabend an geringere Flugzeug-Auslieferungen und den schwachen US-Dollar an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
199,56 €		 Abst. Kursziel*:
20,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
196,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,17%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
235,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

