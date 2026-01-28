Verteidigungsriese im Fokus

Lockheed Martin hat am Donnerstag seine Bilanz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt. So reagieren Anleger auf die Zahlen.

• Umsatz und Gewinn steigen in Q4

• Fokus auf neue Technologien und Partnerschaften

• Wachstum 2026 erwartet



Lockheed Martin steigert Umsatz und Gewinn in Q4

Lockheed Martin meldete für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz von 20,3 Milliarden US-Dollar, gegenüber 18,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn stieg auf 1,3 Milliarden US-Dollar oder 5,80 US-Dollar je Aktie, nach 527 Millionen US-Dollar bzw. 2,22 US-Dollar je Aktie im vierten Quartal 2024, einschließlich 1,7 Milliarden US-Dollar an Verlusten aus geheimen Programmen. Der operative Cashflow kletterte auf 3,2 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow nach Pensionszahlungen auf 2,8 Milliarden US-Dollar, nach 1,0 Milliarden bzw. 441 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr 2025 meldete Lockheed Martin einen Umsatz in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 71 Milliarden im Vorjahr. Der Gewinn ging allerdings leicht zurück von 5,3 Milliarden US-Dollar bzw. 22,31 US-Dollar je Aktie im Jahr 2024 auf 5 Milliarden US-Dollar bzw. 21,49 US-Dollar im vergangenen Jahr.

Starke Nachfrage, Investitionen & Partnerschaften

CEO Jim Taiclet betonte, dass 2025 von starker Nachfrage nach Lockheed Martins Kernprogrammen geprägt war, unterstützt durch die Leistungsfähigkeit von F-35- und F-22-Kampfflugzeugen, RQ-170-Drohnen und Black-Hawk-Hubschraubern in jüngsten Militäreinsätzen. Das Unternehmen investierte im Jahr 2025 mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar in Produktionskapazitäten und Technologien der nächsten Generation.

Taiclet hob auch die Partnerschaft mit dem Verteidigungsministerium hervor, darunter eine wegweisende siebenjährige Rahmenvereinbarung für PAC-3-Raketen, und betonte die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Industrie.

Ausblick auf 2026

Für 2026 erwartet Lockheed Martin ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent, ein Wachstum des Segmentbetriebsergebnisses um etwa 25 Prozent und einen freien Cashflow zwischen 6,5 und 6,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen will seinen Kunden weiterhin überlegene Verteidigungsfähigkeiten bereitstellen und gleichzeitig Aktionären stabile Renditen liefern.

Lockheed Martin-Aktie im Fokus

Die Lockheed Martin-Aktie notiert am Donnerstag im NYSE-Handel zeitweise 7,58 Prozent höher bei 642,70 US-Dollar. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Anteilsscheine um mehr als 30 Prozent zulegen.

